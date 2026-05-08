Sonido blanco o marrón: ¿Cuál es mejor para concentrarte o dormir?

El sonido se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas que buscan concentrarse, descansar o desconectar del ruido constante del entorno. Entre las opciones más populares destacan el ruido blanco y el ruido marrón, dos tipos de sonido ambiental que, aunque similares a primera vista, producen efectos muy distintos en el cerebro y en la forma en que percibimos el descanso o la concentración.

El ruido blanco es el más conocido y también el más utilizado. Se caracteriza por contener todas las frecuencias audibles con la misma intensidad, generando un sonido uniforme y continuo, parecido a la estática de una televisión antigua o al siseo constante de una radio sin señal. Su principal ventaja está en la capacidad de enmascarar sonidos repentinos del entorno, como el tráfico, conversaciones lejanas o una puerta cerrándose. Por eso suele utilizarse en oficinas, espacios de estudio o dormitorios donde el ruido externo interrumpe la atención o el sueño.

Sin embargo, esa misma intensidad uniforme puede no resultar relajante para todas las personas. En algunos casos, el ruido blanco puede mantener al cerebro en un estado de alerta más elevado de lo esperado, especialmente cuando se busca un descanso profundo o una concentración prolongada. Ahí es donde el ruido marrón ha comenzado a ganar protagonismo.

A diferencia del blanco, el ruido marrón potencia las frecuencias bajas y reduce los sonidos agudos más estridentes. El resultado es una atmósfera sonora más cálida y natural, comparable al viento intenso, el oleaje profundo del océano o el sonido continuo de una catarata. Esa profundidad sonora ayuda a disminuir la carga cognitiva y favorece una sensación de calma más estable, algo especialmente útil para personas con una mente hiperactiva o con dificultad para desconectar antes de dormir.

La diferencia entre ambos no está solo en cómo suenan, sino en el objetivo que cumplen. Mientras el ruido blanco actúa como una barrera frente a lo que ocurre fuera, el marrón parece trabajar sobre lo que sucede dentro: la ansiedad, el exceso de pensamientos o la sobreestimulación mental. Por eso, cada vez más usuarios lo utilizan para estudiar, meditar o alcanzar fases de sueño más profundas.

Elegir uno u otro depende menos de una moda y más de entender qué necesita cada persona en un momento concreto. Si el problema son las interrupciones externas, el ruido blanco puede ser suficiente. Pero si lo difícil es calmar la mente y bajar el ritmo mental, el ruido marrón puede convertirse en un aliado más eficaz para mejorar tanto la productividad como la calidad del descanso.