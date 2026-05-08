Sanidad confirma que hay un caso sospechoso por hantavirus de una mujer en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este viernes la existencia de un caso sospechoso de hantavirus en España. Se trata de una mujer localizada en Alicante que coincidió en un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente tras contraer el virus.

Según ha explicado Padilla, la mujer "iba dos filas por detrás" de la paciente fallecida durante el trayecto aéreo. No obstante, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que el contacto "fue breve", ya que la pasajera infectada permaneció "poco tiempo embarcada".

El caso está siendo estudiado por las autoridades sanitarias, que mantienen activados los protocolos de seguimiento y vigilancia epidemiológica ante la posibilidad de nuevos contagios relacionados con el brote detectado en el crucero.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado cinco casos positivos de hantavirus asociados al MV Hondius y tres fallecimientos. El virus identificado es la variante Andes, una cepa detectada en América Latina y considerada la única capaz de transmitirse, de forma limitada, entre personas.

Los expertos insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y recuerdan que este tipo de transmisión suele producirse tras contactos estrechos y prolongados. Aun así, el periodo de incubación puede extenderse durante varias semanas, por lo que continúan las labores de rastreo y seguimiento de contactos.

El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe: fiebre, dolor muscular, cansancio, náuseas o dolor de cabeza. En los casos más graves puede evolucionar hacia un síndrome pulmonar severo con dificultad respiratoria.