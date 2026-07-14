SpaceX confirma la fecha para el decimotercer lanzamiento de su megacohete Starship

SpaceX ha anunciado que el decimotercer vuelo de prueba de Starship despegará el próximo viernes 17 de julio a las 00:45 del viernes hora peninsular española. Tras superar una prueba de encendido estático y los preparativos en Starbase (Texas), el megacohete de Elon Musk volverá a intentar completar con éxito todas las fases del vuelo.

Entre los principales objetivos están el lanzamiento, la separación de las dos etapas, la recuperación del propulsor Super Heavy y el amerizaje controlado de la etapa superior en el océano Índico. SpaceX asegura que ha introducido varias mejoras en el hardware y el software para corregir los problemas detectados en la misión anterior, incluyendo cambios en la secuencia de arranque, el sistema de propulsión y el reencendido de los motores Raptor.

Además, Starship realizará un nuevo intento de reencender un motor Raptor en el espacio y pondrá a prueba diferentes mejoras en su escudo térmico para avanzar hacia un vehículo totalmente reutilizable. También transportará 20 satélites Starlink V3, que se desplegarán durante el vuelo para probar nuevas tecnologías de comunicación y recopilar imágenes del propio cohete gracias a cámaras instaladas en seis de ellos. Estos satélites se desintegrarán posteriormente durante su reentrada en la atmósfera.