Por qué la ducha es el lugar donde surgen nuestras mejores ideas

Aunque pegarse una ducha puede ser un acto meramente funcional para limpiar nuestro cuerpo y cabello del sudor que se suele arrastrar, irremediablemente se suele convertir en un pequeño acto relajante al entrar en contacto con el agua caliente, aunque mecanizamos el acto de enjabonarnos, nuestra mente aprovecha este pequeño espacio para pensar ya que no hay ninguna otra distracción. Repasas conversaciones del día, problemas que te preocupan y de repente en este barrullo de pensamientos aparece una solución o respuesta que llevabas días buscando. Tu mente lo tiene claro de repente, aunque curiosamente no es ninguna casualidad.

Pensamiento | iStock

Es precisamente, la realización de una tarea automática, donde nuestro cerebro no necesita ningún tipo de concentración extra o tomar decisiones vitales, esta en una especie de piloto automático. Es en estos momentos cuando se activa red neuronal que se asocia a la creatividad, al conectar ideas, a divagar. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando estás muy centrado en una tarea concreta.

Al estar tu cerebro más relajado, el pensamiento se vuelve más libre y aparecen nuevas ideas que antes no veías.

Además, en ese momento te encuentras solo y relajado por lo que se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la creatividad. También aumentan las ondas alfa, típicas de estados de relajación profunda o ensoñación.

Ducha de agua fría | iStock

Por otro lado, la ducha también suele servir para ayudar a despejarnos o bien al levantarnos para alejar el sueño o al terminar el día para quitarnos el cansancio, lo que hace también que nuestro cerebro esté más lúcido.

Así que si tienes algún problema o buscas una solución quizá antes de consultarlo con la almohada solo necesites pegarte una buena ducha.