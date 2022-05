¿Sientes alguna alteración en tu cuerpo cuando va a cambiar el tiempo? La ciencia tiene una palabra para definirte

Es probable que si has sufrido algún tipo de lesión, el dolor de esa herida, ya recuperada vuelva en ciertas ocasiones, normalmente es más frecuente sentirlo cuando el tiempo cambia bruscamente, al bajar las temperaturas, por un cambio de presión o cuando va a llover pronto.

Hay personas que si detectan estos cambios en la meteorología porque estas viejas lesiones comienzan a doler más intensamente. Aunque pueda parecer una especie de leyenda urbana, lo cierto que la ciencia tiene un nombre para definir a este tipo de personas, son los meteorosensibles, y cada vez hay más pruebas científicas que ratifican que factores como el viento, la humedad y los cambios de presión atmosférica están realmente vinculadas con algunas enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide o la artrosis.

Investigadores de la Universidad de Manchester en Reino Unido, publicaron un artículo llamado 'Cloudy with a chance of pain' donde señalaban que tres cuartas partes de las personas con artritis creen que su dolor se ve afectado por el clima. Sin embargo, no fueron los únicos participantes en este estudio ya que personas con distintas afecciones como fibromialgia, migraña o neuropatía también participaron.

No obstante, a pesar de las afirmaciones de las personas que sufren esta condición y que aseguran que su dolor empeora con el frío, la lluvia o la humedad es difícil llegar a una conclusión exacta.

Otro estudio publicado en 'npj Digital Medicine' asegura que los cambios en la presión atmosférica podrían crear la expansión o contracción del tejido articular, haciendo que estos se vuelvan más rígidos, por lo que resulta más doloroso al realizar movimientos.

A pesar de las investigaciones y las evidencias, los datos no son del todo concluyentes ya que las diferentes investigaciones no han conseguido llegar a una respuesta clara y común.

Aunque los ensayos clínicos parecen afirmar que la influencia de la meteorología en algunas enfermedades o lesiones es real, se necesitaría un aspecto más amplio de pacientes y un tiempo más largo de estudio para llegar a una conclusión más exacta de a qué se debe que algunas personas sientan más dolor cuando el clima cambia.

