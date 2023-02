Los seres humanos no podemos sentir el agua, por eso es difícil saber si la ropa está húmeda o fría

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y permite a las personas sentir las distintas texturas o presiones en el cuerpo. A través del tacto podemos identificar si un objeto es rugoso, suave, está caliente o frío. Sin embargo, no podemos notar el agua, así que para conocer si algo está mojado utilizamos otros métodos.

El cuerpo humano no tiene receptores de humedad. Por tanto, no sentimos el agua, "solo cambios de temperatura y textura", escribe @vdeverastegui en Twitter. Así que cuando una persona se baña no se siente realmente la humedad del agua, porque los humanos no tenemos higrorreceptores, que son los que detectan la humedad.

¿Por qué el ser humano no siente el agua?

Al nacer, el ser humano solo siente calor o frío. Es al desarrollarse cuando aprende si algún objeto está mojado o siente el agua en contacto con su piel. La humedad es una sensación que el sistema nervioso no puede captar por la falta de higrorreceptores, así que aprende a reconocerla a través del tacto como una mezcla de frío, presión y textura.

Además, el cuerpo humano no podría "sentir" el agua como tal, ya que es un componente que se encuentra en todas las células y sería difícil que se activaran en respuesta a su propia composición, señalan en 'Science Focus'.

Asimismo, un estudio de la Universidad de Loughborough descubrió que la piel peluda es más sensible a la humedad que la piel suave. Esto podría explicarse porque la piel con más pelos tiene terminaciones nerviosas más sensibles a la temperatura.