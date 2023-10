Según un estudio, tener amigos de distintas edades nos hace más felices

Muchos estudios han demostrado que contar con un adulto afectuoso cuando eres niño tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en el año 1995 se analizó si tener hermanos mayores tenía algún tipo de impacto en el comportamiento de las personas.

Para ello, se eligió a 1.000 niños al azar que estaban en la lista de espera de Big Brothers Big Sisters of America y a 500 de ellos se les asignaron mentores. A los otros 500 se les prometió que tendrían sus mentores en 18 meses y durante ese año y medio se compararon ambos grupos.

El resultado fue que había una diferencia del 46% en el consumo de drogas, del 50% en el absentismo escolar y del 33% en el comportamiento violento. Por ello, la conclusión a la que se llegó es que las relaciones con los adultos son importantes en la vida de los jóvenes.

¿Y al revés? ¿Tiene también beneficios en las personas mayores relacionarse con gente más joven? Pues bien, el psiquiatra George Vaillant, que fue uno de los que llevó a cabo el estudio de Harvard sobre la felicidad, reconoció el papel crucial que tenían las relaciones para que las personas vivan una vida larga y placentera.

Vaillant no solo destacaba la importancia de los vínculos con la pareja y otras personas sino también entre distintas generaciones. "En las tres cohortes del estudio los maestros de la generatividad (invertir en la siguiente generación, cuidar de ella y desarrollarla) triplicaron las probabilidades de que la década de los 70 fuera para estos hombres y mujeres una época de alegría y no de desesperación", escribió en su libro Aging Well.

En otra investigación, el 93% de las personas participantes afirmaron que las amistades con personas de diferente edad les aportaban beneficios distintos a los que les aportaban los amigos de edad similar.

Si tenían un amigo más mayor aseguraban que les ayudaba a ver las cosas desde otra perspectiva, les inspiraba y les servía como modelo a seguir. Si por el contrario el amigo era menor, creían que era más probable que su amigo más joven les diera un mayor aprecio por sus experiencias y les permitiera compartir opiniones y puntos de vista.