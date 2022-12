¿Sabes si padeces nomofobia? Estos son los síntomas

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías han surgido nuevas patologías y manías en las personas, una de ellas es la nomofobia. Un miedo irracional a estar sin móvil o a no poder usarlo durante un periodo de tiempo, ya sea porque te lo has olvidado en algún sitio y no lo encuentras o porque te has quedado sin batería o cobertura. Además, se trata de un trastorno relacionado con la dependencia del móvil y la incapacidad para desconectarse del mundo electrónico.

Cada vez son más las personas que lo padecen y este problema está más extendido. Sin embargo, no todo el mundo tiene dependencia de los dispositivos móviles. Suele presentarse más en personas con problemas de inseguridad y sobre todo en jóvenes. Además, suele provocar ansiedad y estrés y afectar de manera negativa al rendimiento, a las relaciones sociales y familiares, a la autoestima y sobre todo a la personalidad.

Según datos publicados por Sanitas, la nomofobia es consecuencia de una adicción y de un uso sin control del teléfono. Además, añaden que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística revelan que el 96% de las familias cuentan con al menos un teléfono móvil y que el 77% de las personas que acceden a Internet lo hacen a través de este dispositivo electrónico. Por lo que para muchos se ha convertido en un foco adictivo y la dependencia lleva a un aislamiento social, ya que la relación con el exterior se hace a través de las redes sociales y por mensajerías instantáneas.

Un móvil Android | Foto de Adrien en Unsplash

Cuáles son los síntomas de la nomofobia

1. Estar continuamente comprobando si has recibido algún mensaje nuevo en el móvil.

2. Evitar ir a lugares donde no tengas cobertura.

3. Pasar demasiadas horas a diario en las redes sociales, por lo que el uso del móvil te quita horas de sueño o de trabajo.

4. Tener el móvil encendido y tenerlo al lado 24 horas al día.

Esto es lo que sienten aquellos que padecen de nomofobia y aunque es un término poco conocido es muy común. Si tienes alguno de estos síntomas modifica tu estilo de vida e intenta hacer un uso correcto del móvil.