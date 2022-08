Recuperan la memoria de ratones con alzhéimer estimulando su producción de neuronas

De acuerdo con datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), actualmente unas 800.000 personas padecen alzhéimer en España pero cada año se diagnostican unos 40.000 años nuevos. El problema es que el 80 % de los casos que aún son leves, no están diagnosticados. De hecho entre el 30 y el 40% de los casos totales de alzhéimer están sin diagnosticar en España.

Ante este panorama, la buena noticia es que el 35 % de los casos de alzhéimer se pueden atribuir a nueve factores de riesgo modificables: controlar la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la depresión, la inactividad cognitiva, la hipoacusia y el aislamiento social . Todos ellos podrían potencialmente prevenir entre 1 y 3 millones de casos de alzhéimer en el mundo.

La prevención y el diagnóstico temprano son los objetivos más importantes de los científicos especializados en este campo. Y ahora se ha dado un paso muy importante al respecto. Un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois Chicago, liderados por Orly Lazarov, ha descubierto que aumentar la producción de nuevas neuronas en ratones con enfermedad de Alzheimer evita o reduce notablemente los efectos de la enfermedad en la memoria.

El estudio, publicado en 'Journal of Experimental Medicine', señala que las nuevas neuronas pueden incorporarse a los circuitos neuronales que almacenan recuerdos y restauran su función normal, lo que sugiere que aumentar la producción de neuronas podría ser una estrategia viable para tratar esta enfermedad.

Las nuevas neuronas se producen a partir de células madre neurales a través de un proceso conocido como neurogénesis. Estudios previos han demostrado que la neurogénesis está alterada tanto en pacientes con alzhéimer, como en ratones de laboratorio que portan mutaciones genéticas relacionadas con la misma, particularmente en una región del cerebro llamada hipocampo que es crucial para la adquisición y recuperación de la memoria.

"Sin embargo, no está claro el papel de las neuronas recién formadas en la formación de la memoria y si los defectos en la neurogénesis contribuyen a los deterioros cognitivos asociados con la EA", señala Lazarov quien lleva décadas investigando esta dolencia.

Pruebas en ratones con alzhéimer

En el nuevo estudio, el equipo de Lazarov estimuló la neurogénesis en ratones con alzhéimer al mejorar genéticamente la supervivencia de las células madre neuronales. Los investigadores eliminaron un gen, conocido como Bax, que juega un papel importante en la muerte de las células madre neuronales, lo que en última instancia conduce a la maduración de más neuronas nuevas. Si este gen no realiza su tarea adecuadamente, las células no siguen su ciclo, no hay renovación y el alzhéimer hace acto de presencia.

Al eliminar el gen, no solo aumentó la producción de neuronas, también se restableció el rendimiento de los animales en dos pruebas diferentes que miden el reconocimiento espacial y la memoria contextual.

Pero no solo las pruebas dieron resultados interesantes. El equipo de Lazarov utilizó una técnica llamada etiquetado fluorescente de las neuronas activadas durante la adquisición y recuperación de la memoria. Básicamente se trata de enlazar ciertas tinturas a grupos de moléculas para poder observar su actividad. Gracias a ello los autores del estudio determinaron que, en los cerebros de ratones sanos, los circuitos neuronales involucrados en el almacenamiento de recuerdos incluyen muchas neuronas recién formadas pero también había neuronas más viejas y maduras.

En los ratones con alzhéimer se observó que los circuitos neuronales tenían menos neuronas, pero cuando se eliminó el gen Bax, se restauró el proceso de neurogénesis.

"Nuestro estudio es el primero en demostrar que las deficiencias en la neurogénesis del hipocampo juegan un papel en los déficits de memoria asociados con el alzhéimer– concluye Lazarov –. Tomados en conjunto, nuestros resultados sugieren que aumentar la neurogénesis puede tener un valor terapéutico en pacientes con esta enfermedad".

