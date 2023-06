La razón por la que es tan complicado y cansado caminar sobre la arena cuando vamos a la playa

Con la llegada del verano a todos nos apetece ir a la playa y darnos un buen baño. También hay personas a las que les gusta darse unos buenos paseos a la orilla del mar. Pero lo cierto es que no podemos negar que no es ni fácil ni rápido moverse por la arena pero, ¿por qué? Te contamos los detalles.

Lo que ocurre con la arena es que es muy suave y con cada paso que das, te hundes. Según un estudio del Journal of Experimental Biology, eso te obliga a usar de 2,1 a 2,7 veces más energía con cada paso que das.

Pero ya no es solo que te "sumerjas" en la arena cuando la pisas sino que el desnivel que existe en las playas también hace que sea muy difícil atravesarlas. Tal y como afirma Paola Zamparo, investigadora de biomecánica de la Universidad de Verona, "sobre arena, la base de sustentación también es irregular, y moverse en terreno irregular requiere una energía adicional".

Esto obliga al cuerpo a hacer pequeños ajustes, normalmente de forma subconsciente, en la forma de andar involucrando músculos en el tobillo y el pie que de otra forma podrían descansar más.

Según Barbara Grant, investigadora de biomecánica de la Universidad de Liverpool, "estos músculos tendrían que contraerse para garantizar una mayor estabilidad".

Las personas caminan diferente sobre la arena que sobre superficies duras

Tal y como revela unestudio del Journal of the Royal Society Interface, las personas no caminan de la misma forma por la arena y por superficies duras.

Para ello, compararon cómo las personas caminaban sobre espuma y cómo lo hacían sobre superficies sólidas al analizar las fuerzas bajo sus pies y la cantidad de oxígeno que consumía cada persona.

Descubrieron que caminar sobre superficies blandas, como arena, barro y nieve, hacía que las personas dieran zancadas más largas e hicieran movimientos más grandes con la cadera y la rodilla, acciones que consumen más energía que caminar sobre una superficie sólida.

El agua es la solución

Lo cierto es que hay una forma para que sea mucho más fácil caminar sobre la arena y mucha gente ya sabrá: agregar agua.

Cuando la arena está mojada, esta se compacta y caminar sobre ella ya es más parecido a caminar sobre terreno firma. Es decir, es más fácil cruzar una playa caminando por la orilla donde la arena está más húmeda.

Aunque, mucho cuidado, porque demasiada agua podría volver a hacer que la arena se vuelva espesa y suave, y podríamos volver a hundirnos.