La razón por la que muchos pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado tienen peores resultados

El cáncer de pulmón es el más frecuente con 2,5 millones de casos nuevos en todo el mundo. Por lo general, asociamos esta enfermedad a las personas fumadoras, ya tienen más probabilidades de padecerla. Sin embargo, resulta contradictorio, pero hay una pequeña proporción que nunca han probado el tabaco y que, por desgracia, responden peor a los tratamientos. Y ahora un grupo de científicos ha encontrado la razón. Te lo contamos.

El estudio, publicado en Nature Communications, muestra que las células de cáncer de pulmón con dos mutaciones genéticas particulares tienen más probabilidades de duplicar su genoma, es decir, que presentan mayor resistencia al tratamiento. El cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés) es el más común en personas no fumadoras.

Cáncer de pulmón | Gettyimages.es

En Reino Unido, donde se ha llevado a cabo este estudio, el 15% de casos de NSCLC portan una mutación concreta en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). La mayoría son no fumadores.

El cáncer de pulmón con esta mutación se trata con un tipo de fármacos llamados inhibidores de EGFR. Llevan 15 años utilizándose y suelen dar muy buenos resultados en fumadores o ex fumadores. Sin embargo, no funcionan en aquellos pacientes con una mutación adicional del gen p53, que es el encargado de suprimir los tumores. En estos casos los tumores no se reducen y en otras ocasiones incluso crecen. Ambas mutaciones son más propias de las personas no fumadoras.

Por tanto, existen dos mutaciones: en EGFR y p53. ¿Es esta entonces la razón por la que los no fumadores tienen peores resultados? Los investigadores vieron que todos los pacientes que tenían solo la mutación en EGFR experimentaron una reducción significativa del tamaño de sus tumores. Sin embargo, los que tenían también la mutación en p53, la mayoría no fumadores, tuvieron menos suerte.

"Hemos demostrado por qué tener una mutación de p53 se asocia con una peor supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no relacionado con el tabaquismo, que es la combinación de mutaciones de EGFR y p53, permitiendo la duplicación del genoma, lo que aumenta el riesgo de que se desarrollen células resistentes a los medicamentos debido a la inestabilidad cromosómica", ha expresado el profesor Charles Swanton, doctor del Instituto del Cáncer de la UCL y del Instituto Francis Crick.

Gracias a estos resultados, una vez identificados aquellos pacientes con mutaciones de EGFR y p53 y una duplicación del genoma completo, podrán ser tratados de forma más selectiva.