¿Por qué puede dar falso negativo un test de COVID-19?

Al principio, las pruebas diagnósticas de COVID-19 solo se realizaban en centros médicos y por profesionales. Sin embargo, tras la expansión de coronavirus, cualquier persona puede acceder a una prueba de detección de la enfermedad por medio de antígenos.

Estas pruebas se realizan, normalmente, mediante hisopos que se introducen en la nariz para comprobar la carga viral de una persona. Ante la pregunta de "¿Cuántos días sigue dando positivo un test de antígenos?" ya tenemos respuesta; así como también a la de por qué se puede dar negativo en un test de antígenos y positivo en una PCR. Pero, ¿qué pasa si el resultado de una prueba da falso negativo?

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, un resultado falso negativo es "la obtención de un resultado negativo en personas que presentan infección por COVID-19". Pero, ¿cómo puede ser posible si los test de antígenos tienen una gran efectividad?

El Ministerio recomienda utilizar pruebas que tengan una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 97 %, al menos. Sin embargo, puede que en ocasiones el test dé un falso negativo y la persona que se lo haya hecho sí esté infectada.

En este caso, existen varias razones para explicarlo. La AEMPS señala que esto puede ocurrir cuando la carga viral es muy baja, ya que entonces el test no la detectaría. Por otra parte, puede que la persona que haya realizado la PCR o test de antígenos no lo haya hecho de forma correcta, por lo que puede no haber extraído suficiente muestra como para que dé positivo.

Otra causa puede ser la presencia de inhibidores en la prueba. Asimismo, que el test haya caducado o que haya sido expuesto a temperaturas muy frías también puede intervenir en el resultado del mismo.

Sin embargo, para la AEMPS que una prueba PCR obtenga un "falso negativo es muy poco probable, por lo que, si el resultado es negativo, se considera que la persona no tiene infección". Sin embargo, la Agencia no comenta nada acerca de los test de antígenos, los más populares y accesibles para la población.

