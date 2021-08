Seguramente alguna vez te hayas preguntado por qué no podemos oler nuestro propio aliento. Puede resultar curioso que no nos cueste nada oler el de otras personas estando a unos pocos metros y que sin embargo no podamos percibir el olor de nuestra propia boca teniendo la nariz tan cerca de ella.

Hoy en día no existe ningún estudio científico que confirme de manera exacta cuál es la razón por la que no podemos oler nuestro propio aliento, pero sí encontramos ciertas teorías muy interesantes.

El grupo de investigadores especializados en salud bucal BeathMD, considera que estamos tan acostumbrados a nuestro propio aliento que no somos capaces de reconocer su olor. Esto sucede igual con la colonia. Pasado un tiempo desde que nos hemos puesto un perfume, ya no somos capaces de olerlo, pues la nariz se acostumbra a él y se concentra en olores diferentes del entorno que podrían llamar nuestra atención o avisarnos de cualquier situación.

Por otro lado, la hipótesis de HowStuffWorks, página web americana de entretenimiento, sugiere que es más fácil detectar el mal aliento de otras personas porque el aire que se libera al hablar es distinto al que se libera al exhalar. Según explican, el movimiento de la lengua puede provocar que los olores desagradables de la parte posterior de la boca salgan hacia afuera. Si esta teoría es cierta, tampoco podríamos oler nuestro propio aliento, ya que el aire debería salir y entrar directamente por nuestra nariz.

Sin embargo, sí existen formas de saber si el aliento huele o no. Por ejemplo, existen kits de pruebas de aliento que puedes adquirir en farmacias o páginas web, o puedes acudir a un médico para que te realice una prueba de halímetro, un test que mide el mal aliento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Descubren el origen del mal olor corporal que desprenden algunas personas