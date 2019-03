¿Odias el olor corporal? Entonces es más probable que seas de derechas, según la ciencia

En lo que a olores se refiere hay personas de todo tipo. Están los que no tienen un olfato sensible o simplemente no le dan tanta importancia, y otros a los que un mínimo atisbo de sudor les provoca un sentimiento de desagrado.

Un estudio realizado por investigadores de Universidad de Estocolmo y del Swedish Collegium for Advanced Study, declaran que hay una estrecha relación entre el rechazo a olores desagradables y la ideología política.

El Dr. Jonas Olofsson, coautor del estudio, demuestra que si eres aprensivo a los malos olores te sientes más identificado con la política de derechas. A continuación te contamos por qué.