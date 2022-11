Por qué nuestro cerebro es capaz de entender palabras con las letras desordenadas

Nuestro cerebro no deja de sorprendernos. Algunas cosas las hacemos mejor cuando no pensamos y una de esas cosas que solemos hacer casi de forma automática es leer. Seguro que has visto en más de una ocasión como se usan números sustituyendo letras o un texto con letras desordenadas y lo has podido leer sin problema.

Realmente es sorprendente que podamos leer este tipo de textos sin mucho esfuerzo y que lo entendamos perfectamente. Aunque hace unos años se hizo viral de que esto era una señal de una inteligencia extraordinaria, en realidad es una habilidad muy común que tenemos desarrollada todas las personas. Te explicamos el porqué.

Cerebro humano | iStock

El cerebro humano se centra en el texto, y cuando estamos leyendo sabe intuir qué palabra va después de la anterior por el resto del texto. De hecho, nuestro cerebro interpreta las palabras en su totalidad, en lugar de leerlas letra por letra.

Según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge no importa en qué orden se encuentren las letras de una palabra. Lo importante es que la primera y la última letra estén en el lugar correcto, permitiendo leer el texto sin problema. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma sino la palabra en su totalidad.

En cambio, cuando las palabras son más largas, se hace más difícil de comprender si todas las letras están desordenadas. Por ello, entra en juego otra norma que ayuda a entender las palabras desordenadas. Es fundamental que las vocales estén en el orden original, ya que de esta forma las palabras largas serán mucho más sencillas de comprender y averiguar.

Esta habilidad muy común se debe a que el cerebro está preparado para entender todo lo que le pongan delante y por eso somos capaces de entender símbolos que sustituyen a las letras y las letras cambiadas de lugar.

