Por qué las migrañas no son igual en hombres y mujeres

Quienes sufren de migrañas saben que no son ninguna broma. No es un simple dolor de cabeza, sino que es una enfermedad del sistema nervioso. Aunque podríamos pensar que se sufren de forma arbitraria, no es así. En realidad, las sufren tres veces más mujeres que hombres.

La migraña no solo afecta a más mujeres, sino que además suele ser más frecuente y más intensa. Uno de los motivos que hay detrás de esta diferencia son las hormonas. Las hormonas vinculadas con el sexo femenino como la progesterona y el estrógeno tienen la capacidad de variar el tamaño de los vasos sanguíneos, lo que predispone a la aparición de migrañas.

También hay una carga genética. Si en nuestra familia son propensos a las migrañas, las probabilidades de sufrirlas aumentan. Además, la epigenética también juega un papel determinante. Esto quiere decir que algunos genes se activan o desactivan con estímulos externos. Algunas bebidas o alimentos pueden provocar una migraña, lo mismo que en situaciones de estrés o con ruidos estridentes.

En ambos sexos, las migrañas se vuelven más frecuentes alrededor de los 40 años. Además, en el caso de las mujeres a menudo están vinculadas con la menstruación. En cualquier caso, es importante saber reconocer los síntomas para tratarlas de forma adecuada.