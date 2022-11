Por qué hablamos en sueños

¿Hablas en sueños o has oído a tu pareja hablar solo? Quizá es una pregunta que te has formulado alguna vez y tengas curiosidad, porque alguien te ha dicho que lo haces y quieres saber por qué. No te preocupes porque no eres el único. Muchas personas hablan en sueños y no lo saben. De hecho, existen personas que son capaces de mantener una conversación mientras están dormidas y cuando se despiertan no se acuerdan.

Esto ocurre principalmente por un trastorno de conducta del sueño llamado somniloquia, que no suele ser peligroso y que implica hablar cuando estás dormido de manera inconsciente. Afecta de manera continua aproximadamente al 10% de la población, sin embargo, más del 65% de las personas lo ha experimentado alguna vez.

mujer sueño | Pixabay

Es algo común que afecta sobre todo a niños y en menor medida a adultos, sobre todo más a hombres que a mujeres. De hecho, es una tendencia que va desapareciendo con el paso de los años. Este trastorno del sueño se manifiesta en cualquiera de las bases del sueño, ya sea desde el sueño más superficial hasta el más profundo.

Según el momento en el que se produzca, el habla se entenderá con claridad y seremos más o menos capaces de recordar lo que hemos dicho y de darle un sentido. Lo más curioso es que, en muchas ocasiones, la voz puede sonar diferente a la que tenemos cuando estamos despiertos, algo que puede asustar mucho a la persona que nos está escuchando.

Por lo general, se trata de un factor genético y puede estar relacionado con otros factores como pesadillas, sonambulismo, situaciones de estrés, ansiedad o depresión, entre otras. Por lo que puede llegar a afectar a la calidad del sueño si se dan frecuentemente.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué nos entra el sueño después de comer?