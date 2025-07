Tu iPhone podrá cortar videollamadas de FaceTime si detecta desnudos gracias a iOS 26

Te puede gustar más o menos la firma de la manzana mordida, pero nadie puede negar que Apple se toma muy en serio la privacidad y seguridad de sus usuarios. ¿El último ejemplo? Una nueva función de iOS 26, que cierra las videollamadas por FaceTime si detecta que hay un posible desnudo.

Como te decíamos Apple es un ejemplo a la hora de ofrecer funciones de seguridad y privacidad en sus sistemas operativos. Y la última beta de iOS 26 trae una sorpresa.

Hablamos de una función de FaceTime que permite puede pausar automáticamente una llamada si detecta que alguien comienza a desvestirse durante la videollamada.

¿Qué hace exactamente esta función?

Cuando FaceTime detecta desnudez a través de su sistema de análisis por IA, la app congela tanto el video como el audio de la llamada. Aparece un mensaje en pantalla que da dos opciones: reanudar la llamada o finalizarla inmediatamente.

Cómo hacer Facetime desde Android | harry-cunningham-1-Osp6CvhXc-unsplash

Este sistema fue anunciado originalmente como parte de las funciones de protección infantil para cuentas familiares. Y esta herramienta también se extiende a las fotos que tengas en tu iPhone, ya que difumina imágenes con contenido explícito en álbumes compartidos.

Lo sorprendente es que esta función también está afectando a usuarios adultos. Todo apuntaba a que estaría activada solo en perfiles infantiles, pero no está siendo así.

Ahora, según descubrió el canal de YouTube iDeviceHelp, la función se activa independientemente del tipo de cuentaTodavía no está claro si se trata de un bug en la beta o si Apple planea aplicar esta función universalmente.

La compañía no ha hecho declaraciones, por lo que habrá que esperar futuras actualizaciones para confirmar si esta política será definitiva o si se limitará a cuentas infantiles como se anunció inicialmente. Y que sería lo más lógico.

Apple asegura que no espía ninguna llamada. Toda la detección de contenido se realiza localmente en el dispositivo, sin enviar datos a servidores ni almacenar imágenes o vídeos. Es decir, la detección es completamente privada y Apple no sabe lo que está ocurriendo en tu llamada, ni recibe ningún tipo de alerta si hay contenido sensible.

De todas formas, y hasta que veamos si llega a la versión final, si te salta un mensaje en FaceTime y quieres continuar la llamada, tan solo has de pulsar en Reanudar llamada y listo.