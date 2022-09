Por qué se escucha el mar dentro de una caracola

¿Alguna vez te has acercado una caracola al oído y parecía que sonaba el runrún de las olas? Muchas personas han sugerido que el sonido que escuchábamos en las conchas era nuestra sangre fluyendo por los vasos sanguíneos. Pero se ha demostrado que no es cierto, porque este sonido debería intensificarse después de realizar una actividad física y, por el contrario, suena igual.

Otras de las opciones que se barajaba era el sonido del aire moviéndose por la caracola. Algo que también se ha demostrado que no es cierto, pues en una habitación insonorizada, con aire, la caracola deja de sonar.

¿Qué suena realmente?

La solución es que la caracola funciona como un instrumento de viento, aumentando la resonancia de un sonido, mediante la vibración que este genera. Por lo tanto, la caracola amplifica los sonidos que hay a su alrededor.

Algo que también influye en qué escuchamos a través de una caracola es su forma. Las curvas del interior de la concha hacen que el aire vibre de una forma u otra amplificando las frecuencias de distinta manera. Por ello, da igual donde utilices la concha para escuchar, simplemente amplificará el ruido.

El tamaño de la concha interviene en el volumen de lo que escuchamos. En una concha grande, el sonido tarda más tiempo en rebotar por las paredes, emitiendo un tono más bajo.

Por esta razón, se confirmaría la hipótesis de que no es el aire resonando en el interior, pues en una habitación insonorizada, donde no hay ruido, la caracola no emite sonido.

Este truco funciona con más objetos

Ahora que sabemos cómo funciona la caracola, te contamos que existen otros objetos con los que puedes "escuchar" el mar. Prueba en casa con una taza o un vaso precipitado y verás que los sonidos son muy similares a los que puedes oír cuando te acercas la caracola al oído.

