Estos medicamentos de uso diario no se deben mezclar con cafeína

Para muchos, el café es una parte imprescindible de la rutina diaria. Sin embargo, tomarlo junto a ciertos medicamentos podría suponer un riesgo para la salud. Expertos advierten que la cafeína, presente no solo en el café, sino también en tés, bebidas energéticas y refrescos, puede interactuar negativamente con varios fármacos de uso común.

Según la farmacéutica Dipa Kamdar,al menos cinco tipos de medicamentos habituales no deberían combinarse con cafeína. Entre ellos se encuentran los medicamentos para el resfriado que contienen pseudoefedrina, como Frenadol o Iniston. La mezcla potencia los efectos estimulantes de ambos, lo que puede derivar en síntomas como nerviosismo, insomnio o taquicardia.

Otro fármaco con el que hay que tener especial precaución es la levotiroxina, usada para tratar el hipotiroidismo. El café puede interferir en su absorción y reducir su eficacia, especialmente si se consume justo después de tomar la medicación. Lo recomendable, es esperar al menos 30 a 60 minutos tras tomar la levotiroxina antes de ingerir café.

También deben tenerse en cuenta los antidepresivos, tanto los más antiguos, como los tricíclicos, como los más modernos. Estos medicamentos pueden competir con la cafeína durante el proceso de metabolización, lo que podría intensificar efectos adversos o reducir la eficacia del tratamiento.

Asimismo, hay que vigilar el consumo de cafeína en combinación con analgésicos que ya contienen esta sustancia, como Gelocatil Plus o Cafiaspirina. Añadir más cafeína puede causar molestias estomacales, acidez o irritabilidad.

Una manera simple de evitar problemas es optar por café descafeinado. De este modo, no es necesario renunciar a tu rutina, pero sí conviene prestar atención a las combinaciones. A veces, el riesgo no está en el café, sino en no saber con qué lo tomas.