¿Qué es un embarazo ectópico? La causa por la que María Becerra ha perdido a su segundo bebé

Tal y como se informaba desde la cuenta de Instagram de María Becerra, "Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida". La cantante ha sufrido un segundo embarazo ectópico (el primero fue en septiembre de 2024) y ha tenido que ser intervenida de urgencia.

Según explican los expertos de la Clínica Mayo, un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo se une a un lugar fuera del útero, por lo general dentro de las trompas de Falopio, y comienza a desarrollarse ahí. A veces, el embarazo ectópico se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.

Síntomas

La Clínica Mayo especifica también cuáles son los riesgos mortales que implican los embarazos ectópicos que, en muchas ocasiones, se dan por la inflamación que causan ciertas enfermedades de transmisión sexual, tras una ligadura de trompas o por el uso de algunos métodos anticonceptivos, como el DIU. En cualquier caso, como el óvulo fecundado no puede sobrevivir, el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida de la madre.

"Si el óvulo fecundado sigue creciendo en la trompa de Falopio, esto puede causar la ruptura de la trompa. Es probable que se produzca un sangrado intenso en el interior del abdomen. Los síntomas de este evento potencialmente mortal incluyen aturdimiento extremo, desmayos y choque", explican.