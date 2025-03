¿Es posible quedarse embarazada practicando sexo oral? El curioso caso de una niña de 15 años

En 1988, una niña africana de 15 años quedó embarazada. Hasta ahí todo normal. Lo curioso (y raro) fue cuando los médicos descubrieron que esta niña nació con lo que se conoce como una vagina ciega y que se había quedado embarazada, supuestamente, mientras practicaba sexo oral. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Tener una vagina ciega se refiere a que, durante el desarrollo embrionario, la apertura vaginal no se formó correctamente, por lo que nació con ella prácticamente sellada. Apenas había un pequeño orificio de unos dos centímetros por el que era imposible tener relaciones mediante penetración.

Este caso fue publicado en su momento por la revista científica British Journal of Obstetrics and Gynecology. Sin embargo, no se sometió a una revisión por pares (proceso de someter el trabajo académico, la investigación o las ideas de un autor al escrutinio de otros expertos en el mismo campo antes de su publicación), por lo que no podemos estar seguros de que la historia sea cierta.

En caso de que fuese cierto, ¿cómo sucedió?

Tras examinar el historial sexual de la joven, los expertos llegaron a la conclusión de que la joven quedó embarazada mediante sexo oral. Estos descubrieron que meses antes del parto, la niña fue atendida en una clínica tras recibir una puñalada en el abdomen. Según relató la joven, su novio la apuñaló tras descubrirla realizándole sexo oral a otro hombre.

Los especialistas especularon que, de alguna extraña manera, tras el sexo oral, el esperma llegó a sus órganos reproductivos, embarazándola y que probablemente la puñalada ayudó al suceso. "El hecho de que el hijo se pareciera al padre excluía la posibilidad de una concepción aún más milagrosa", explicaron.

Sin embargo, resulta extraño ya que, por ejemplo, los jugos gástricos son tan ácidos que impedirían la supervivencia de los espermatozoides. Los científicos sostienen que la explicación más lógica es que probablemente, en el momento que ocurrió, la niña no tenía comida en el estómago, por lo que el contenido de los ácidos en el estómago era poco, lo que permitió que los espermatozoides sobrevivieran y completaran el recorrido hasta el útero.

En definitiva, no está muy claro que la historia sea cierta, aunque para los médicos fue una concepción única en la historia de la medicina.