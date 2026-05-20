Tu forma de escribir puede esconder una señal temprana de deterioro cognitivo

La forma en la que escribimos a mano podría convertirse en una herramienta para detectar antes el deterioro cognitivo y seguir su evolución sin necesidad de pruebas costosas o visitas hospitalarias. Un nuevo estudio realizado por investigadores portugueses apunta a que ciertos cambios en la velocidad, coordinación y organización de la escritura reflejan alteraciones cerebrales asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

La investigación analizó a 58 personas mayores de entre 62 y 99 años que vivían en residencias. De ellas, 38 tenían algún tipo de deterioro cognitivo diagnosticado y 20 fueron consideradas cognitivamente sanas. Todos los participantes realizaron ejercicios de escritura sobre una tableta digital con lápiz, desde copiar frases o dibujar líneas hasta escribir oraciones dictadas por voz.

Fue precisamente esta última prueba donde aparecieron las diferencias más claras. Las personas con deterioro cognitivo tendían a escribir más despacio, hacer más trazos y realizar movimientos más pequeños para completar la tarea.

Según los investigadores, estos cambios sugieren que, cuando el cerebro empieza a deteriorarse, pierde parte de su capacidad para coordinar procesos complejos y compensar el esfuerzo mental. Como resultado, la escritura se vuelve más lenta, fragmentada y menos organizada.

Aún así, se trata de un estudio pequeño que no siguió a los participantes a lo largo del tiempo y tampoco tuvo en cuenta factores como la medicación, que podría alterar la capacidad de escritura. Sin embargo, consideran que investigaciones más amplias podrían abrir la puerta a detectar signos de deterioro cerebral incluso antes de síntomas como la pérdida de memoria.