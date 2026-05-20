ANTES DE LA PÉRDIDA DE MEMORIA
Tu forma de escribir puede esconder una señal temprana de deterioro cognitivo
Un estudio ha detectado diferencias claras en la escritura de personas con deterioro cognitivo, especialmente en tareas que exigen memoria, atención y coordinación mental.
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La forma en la que escribimos a mano podría convertirse en una herramienta para detectar antes el deterioro cognitivo y seguir su evolución sin necesidad de pruebas costosas o visitas hospitalarias. Un nuevo estudio realizado por investigadores portugueses apunta a que ciertos cambios en la velocidad, coordinación y organización de la escritura reflejan alteraciones cerebrales asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.
La investigación analizó a 58 personas mayores de entre 62 y 99 años que vivían en residencias. De ellas, 38 tenían algún tipo de deterioro cognitivo diagnosticado y 20 fueron consideradas cognitivamente sanas. Todos los participantes realizaron ejercicios de escritura sobre una tableta digital con lápiz, desde copiar frases o dibujar líneas hasta escribir oraciones dictadas por voz.
Fue precisamente esta última prueba donde aparecieron las diferencias más claras. Las personas con deterioro cognitivo tendían a escribir más despacio, hacer más trazos y realizar movimientos más pequeños para completar la tarea.
Según los investigadores, estos cambios sugieren que, cuando el cerebro empieza a deteriorarse, pierde parte de su capacidad para coordinar procesos complejos y compensar el esfuerzo mental. Como resultado, la escritura se vuelve más lenta, fragmentada y menos organizada.
Aún así, se trata de un estudio pequeño que no siguió a los participantes a lo largo del tiempo y tampoco tuvo en cuenta factores como la medicación, que podría alterar la capacidad de escritura. Sin embargo, consideran que investigaciones más amplias podrían abrir la puerta a detectar signos de deterioro cerebral incluso antes de síntomas como la pérdida de memoria.
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