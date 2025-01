Efecto puerta: ¿Por qué entras a una habitación y olvidas lo que ibas a hacer?

Es probable que alguna vez has olvidado lo que ibas a hacer cuando has entrado en una habitación, por ejemplo, ibas a por algo a la cocina, pero cuando entras no logras recordar el que. Esto es una experiencia más común de lo que nos pensamos y ha sido bautizada como efecto puerta. Este fenómeno ocurre ya que el cerebro al atravesar una puerta percibe un cambio de entorno y hace que la información previa pueda desvanecerse momentáneamente.

Este efecto se debe a la forma en la que el cerebro se segmenta y organiza las vivencias. Para facilitar la memoria los sucesos se organizan en capítulos, y cuando cambiamos de ambiente entrando en otra habitación, el cerebro comienza un nuevo capítulo, interrumpiendo de forma temporal el recuerdo sobre la intención que se tenía al ir a ese lugar.

Existen otros factores que pueden influir en estos lapsos, como pueden ser la edad o el estrés. Por una parte, según vamos envejeciendo los olvidos puntuales se vuelven más comunes, y por otra, el estrés hace que esta tendencia se agrave.

Olvidos como los que suceden con este efecto puerta suelen ser inofensivos y no conllevan problemas de salud, pero si estos comienzan a afectar notablemente a la vida diaria, volviéndose más frecuentes por ejemplo, será recomendable acudir a un profesional de la salud para descartar problemas de mayor gravedad.