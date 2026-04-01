Lo que ocurre en un vuelo si tu móvil no está en modo avión

Aunque podamos pensar que el modo avión de nuestro teléfono móvil, sirve para poco a la hora de subirnos en este tipo de transporte, estamos equivocados ya que tienen una funcionalidad muy necesaria sobre todo para los pilotos.

No es que comprometan la seguridad del vuelo por sí mismos, pero según ha revelado un piloto profesional, puede ser un verdadero dolor de cabeza para los pilotos.

Programar modo avión | Foto de Sten Ritterfeld en Unsplash

La clave está en las interferencias de la radio. Si dejamos el móvil con su uso normal, no para de buscar señal de cobertura para recibir llamadas, por lo que no para de enviar ondas de radio y estas interfieren irremediablemente en los auriculares de los pilotos. El resultado es un zumbido constante y muy molesto en sus sistemas de comunicación. Un zumbido que se agravaría enormemente si todo el pasaje del avión dejara los teléfonos conectados. Esto podría afectar además en la concentración de los propios pilotos.

Por lo tanto, aunque no afecte a los sistemas de seguridad del propio avión per se, por respeto a los pilotos y en definitiva por nuestra propia seguridad a la hora de montar en avión, no hay que olvidarse de poner en modo avión nuestros smartphones.