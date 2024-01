La OMS advierte de una enfermedad X: aseguran que es más letal que el covid-19

A lo largo de esta semana, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, participará en la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, en una sesión llamada "Preparándose para la enfermedad X".

La enfermedad X es un término utilizado por la OMS desde 2018 para referirse a un patógeno todavía desconocido que puede emerger y propagarse con rapidez por todo el mundo, y que sería hasta 20 veces más letal que el coronavirus, según alertas recientes de ese organismo internacional.

Por tanto, según explican en The Economist, la OMS explica que "la enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas". Sin embargo, no se trata de una nueva epidemia, sino que el término se emplea como metáfora para concienciar sobre la necesidad de abordar programas coordinados de salud pública para reducir el riesgo de que las epidemias pasen a ser pandemias.

En abril de 2023, después de decretar el fin de la emergencia mundial por covid-19, la organización dio a conocer la Iniciativa de Preparación y Resiliencia para las Amenazas Emergentes (PRET, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo entregar información útil y ofrecer un espacio de colaboración para que los gobiernos y autoridades sanitarias de todos los niveles fortalezcan sus mecanismos de prevención, atención y respuesta ante posibles epidemias.

Básicamente, uno de los objetivos de todo esto es evaluar "qué nuevos esfuerzos serían necesarios para preparar los sistemas de salud para los múltiples desafíos que se avecinan".

La OMS ha alertado de que la amenaza de "otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal" permanece, por lo que ha pedido a la comunidad internacional que se "prepare" ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias. "Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa", ha afirmado Tedros Adhanom.

Según la OMS, aunque las pandemias están lejos de ser la única amenaza para la humanidad, da por seguro que los nuevos patógenos y las nuevas pandemias llegarán, por lo que ha instado a los líderes mundiales a diseñar una estrategia frente a estas adversidades.