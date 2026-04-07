La NASA publica las primeras fotos de la Tierra vistas desde la cara oculta de la Luna

La NASA ha dado a conocer unas imágenes históricas captadas durante la misión Artemis II: por primera vez, la humanidad puede contemplar la Tierra vista desde la cara oculta de la Luna con presencia humana. Las fotografías, tomadas por la tripulación mientras orbitaba nuestro satélite, ofrecen una perspectiva inédita de nuestro planeta.

El momento se produjo durante el paso de la nave por la cara oculta lunar, una fase crítica del viaje en la que las comunicaciones con la Tierra se interrumpen durante aproximadamente 40 minutos debido a la interferencia del propio cuerpo de la Luna. Fue precisamente en ese intervalo cuando los astronautas captaron la imagen más impactante: la Tierra asomándose tímidamente sobre el horizonte lunar, en una escena que recuerda a la icónica "Earthrise" del Apolo 8, aunque desde una perspectiva inversa.

Primeras imágenes desde la cara oculta de la Luna | EFE

Estas imágenes no solo destacan por su valor visual, sino también por su importancia histórica. Artemis II marca el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo, y supone un paso clave en los planes de exploración espacial a largo plazo.

Aunque ya existían fotografías de la Tierra tomadas desde la Luna, esta es la primera vez que se obtiene esta vista específica desde la cara oculta con presencia humana a bordo.