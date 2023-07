El método de lectura biónica que se ha hecho viral por redes sociales: ¿realmente ayuda a leer más rápido?

A veces puede pasar que, al leer, uno sienta que no avanza, que todo el rato se está leyendo el mismo párrafo o que no se consigue enterar de lo que está leyendo y tiene que repetirlo. En los últimos días se ha popularizado en redes sociales un método que teóricamente ayuda a mejorar la velocidad de la lectura.

Este novedoso truco que está arrasando en redes se denomina lectura biónica. Este tipo de lectura consiste en que las primeras letras de cada palabra se resaltan, dejando la mitad en negrita y la otra normal. La idea es que esto ayude al cerebro a completar la palabra que está leyendo, tratando de imitar el texto predictivo del teléfono móvil. Además, pretende ayudar a aumentar la concentración y acelerar la comprensión lectora.

Los resultados de este tipo de lectura no han sido demostrados a fecha de hoy; es posible tener la sensación de que se lee más rápido, que los ojos barren la hoja a una mayor velocidad, pero lo cierto es que el ritmo en el que se produce la comprensión de la lectura es la misma. En el caso de que se sienta que la lectura es más rápida, lo más probable es que se trate de un placebo.

Esta no es la única ilusión que existe en lo referente a la lectura, ya que también está la que hace posible leer un texto que tiene las letras de cada palabra desordenadas. Poder leer estos textos no implica que uno sea más o menos inteligente, sino que el cerebro no interpreta las palabras letra por letra, sino que se guía por el contexto.