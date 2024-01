Kush: la droga zombie popularizada en África occidental podría contener huesos humanos

Se llama Kush y se trata de una droga que se ha popularizado en África occidental, en concreto en Sierra Leona, donde mata a unas 12 personas por semanas. Esta droga es consumida principalmente por hombres de entre 18 y 25 años y uno de sus principales efectos hace que las personas se queden dormidas mientras caminan, se caigan y se golpeen sus cabezas contra superficies duras o caminen hacia el tráfico en movimiento. Pero lo más impactante de todo esto es que se cree que esta sustancia incluye huesos humanos, aparentemente extraídos a través de hurtos en tumbas. Te lo contamos.

Michael Cole es profesor de Ciencias Forenses en la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido). En un artículo publicado en The Conversation este experto asegura que este kush no es el mismo que ha generado alarma en partes de Estados Unidos, sino que sería una mezcla de cannabis, fentanilo, tramadol, formaldehído y, se dice, huesos humanos pulverizados.

Con respecto a los huesos, Cole advierte que no existen conclusiones claras de si se encuentran en la droga o no, de dónde vendrían y de por qué se mezclarían con los demás componentes. Algunos dicen que son los saqueadores de tumbas los que los suministran, pero no hay pruebas que lo demuestren.

¿Y por qué huesos?

Algunos sugieren que el contenido en azufre de los huesos puede producir una leve excitación. Otro posible uso podría ser por los restos de narcóticos que contendrían, si el fallecido era consumidor de fentanilo o tramadol.

Sea como sea, Michael Cole asegura que ambos casos serían inviables. Por una parte, los niveles de azufre en los huesos son poco significativos. Además, fumar azufre conllevaría la producción e inhalación de dióxido de azufre, altamente tóxico. Por otro lado, cualquier resto de narcótico en los huesos es ínfimo como para poder causar efectos fisiológicos.

Así se comercializa

Hay indicios de que la droga se encuentra en Guinea y en Liberia, países que comparten fronteras terrestres porosas con Sierra Leona, lo que favorece el tráfico de narcóticos.

Esta se comercializa por porro y los especialistas creen que el consumo llega hasta 40 porros en un día. Como mencionábamos, las estadísticas muestran que esta droga africana está matando a alrededor de 12 personas por semana y llevando a miles a los hospitales, solo en Sierra Leona.

Cada cigarrillo cuesta alrededor de 5 leones, una cantidad de la moneda africana que equivaldría a unos 20 céntimos de euro. Es una cantidad mínima en nuestro país, pero no en uno en el que el ingreso anual per cápita es de alrededor de 600 euros.