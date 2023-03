El jefe del FBI señala que la COVID-19 provino de un laboratorio chino, pero China lo desmiente

Durante mucho tiempo se ha especulado con el origen del coronavirus. Una de las teorías es que provenía del mercado de Wuhan, ciudad cero de los contagios. Sin embargo, ahora el director del FBI señala que el SARS-CoV-2 se escapó de un laboratorio chino.

Christopher Wray señaló que el FBI había estado evaluando el origen de la pandemia de COVID-19 durante "bastante tiempo", recoge 'BBC'. Sin embargo, muchos otros científicos han señalado que el virus no comenzó en un laboratorio, e incluso descartan esa hipótesis.

De hecho, la OMS y China, tras una investigación publicada en 2021, decretaron que era "extremadamente improbable" que el SARS-CoV-2 hubiera escapado de un laboratorio. Y así lo ha seguido desmintiendo el país asiático.

Lo ha desmentido, por ejemplo, la portavoz de Exteriores Mao Ning, señalando que es "extremadamente improbable" y que "historial de las agencias de inteligencia estadounidenses está lleno de fraudes y engaños. Las conclusiones que sacan no tienen ninguna credibilidad. Estados Unidos vuelve a esta teoría del laboratorio, pero esto no desacredita a China, solo reduce aún más su propia credibilidad", recoge EFE.

Asimismo, varios miembros de la comunidad científica se han posicionado en contra de las opiniones del director del FBI. Lo ha hecho, por ejemplo, Stephen Goldstein, un virólogo estadounidense experto en coronavirus. Le ha señalado al Science Media Centre que: "Como viene ocurriendo desde hace tres años, no existen pruebas científicas ni epidemiológicas que relacionen la aparición del SARS-CoV-2 con ningún laboratorio".

Otro científico del Laboratorio de Interacciones Retrovirus-Huésped del Instituto Francis Crick, Jonathan Stoye, añade: "Por lo que yo sé, no se ha publicado ninguna prueba nueva que apoye la declaración del FBI. A falta de tal información, no me inclino a cambiar mi opinión de que las pruebas disponibles apoyan un origen natural de la pandemia de COVID-19".