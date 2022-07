Investigan cuál será la próxima pandemia

Usar un ordenador para predecir la próxima pandemia suena a argumento de relato de Isaac Asimov….en el que todo sale mal. Pero la realidad es que los científicos están creando modelos para intentar anticiparse a la próxima pandemia. Una que todos están de acuerdo llegará.

Un equipo de científicos, liderados por Barbara Han, del Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas, ha publicado un estudio científico en el que utilizan simulaciones para hacer pronósticos precisos sobre qué animales podrían albergar virus, bacterias y hongos peligrosos. Casi todos los nuevos brotes de enfermedades infecciosas ocurren cuando un virus, bacteria u hongo pasa de un animal a un ser humano. Predecir con precisión cuándo y dónde estas infecciones (conocidas como enfermedades zoonóticas), pasan de una especie a otra, podría ayudar a evitar que un brote se convierta en pandemia.

El equipo de Han desarrolló un programa informático que analiza una base de datos de hábitos y hábitats de mamíferos, incluido el rango geográfico y las estrategias reproductivas de cientos de especies. En total el programa evaluó 86 variables diferentes, como el tamaño del cuerpo, la esperanza de vida y la densidad de población, para buscar patrones comunes entre los animales que se sabe que portan enfermedades zoonóticas.

Para simplificar los resultados restringieron su análisis a los roedores, un grupo que porta una cantidad desproporcionadamente alta de enfermedades zoonóticas. Los roedores portadores de infecciones zoonóticas tienden a tener estilos de vida de "vive rápido, muere joven”, según los autores. Tienen grandes rangos geográficos, madurez reproductiva temprana, camadas grandes y períodos de gestación más cortos.

El equipo de Han identificó patrones de estilo de vida comunes a los roedores que albergan enfermedades como la peste negra, la rabia y el virus hanta y descubrieron que su modelo tenía una tasa de precisión del 90 %. Después de que el ordenador hubiera "aprendido" las señales reveladoras, los investigadores buscaron nuevos roedores que se ajustaran al perfil, pero que antes no se pensaba que fueran portadores.

Hasta ahora, el modelo ha identificado más de 150 nuevas especies de animales que podrían albergar enfermedades zoonóticas. El programa también predijo 58 nuevas infecciones en roedores que ya se sabía que portaban una enfermedad zoonótica. Los autores también pudieron identificar puntos críticos donde era más probable que una enfermedad pasara de roedores a humanos en el Medio Oriente, Asia Central y el Medio Oeste de Estados Unidos.

África también es un eje central en el estudio de futuras pandemias. Un equipo de científicos del del Instituto Internacional de Investigación sobre Ganadería (ILRI) ha publicado un informe para prevenir el salto de enfermedades zoonóticas de animales de ganadería a la población humana. El informe ofrece a los gobiernos de todo el mundo 18 formas prácticas de proteger al mundo entero contra las enfermedades pandémicas.

La idea se basa en que casi tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen su origen en animales salvajes y domésticos y, antes de la pandemia de Covid-19, las enfermedades transmitidas por animales afectaban casi exclusivamente a personas en países de bajos ingresos. Solo 13 de las 200 enfermedades zoonóticas conocidas causan 2,2 millones de muertes al año, principalmente en países en desarrollo.

Los animales y las pandemias

Los científicos del ILRI destacaron cómo las inversiones en sistemas ganaderos más sanos y sostenibles en los países en desarrollo beneficiarían las tres áreas interconectadas. Las recomendaciones incluyen aumentar la disponibilidad y la adopción de vacunas para el ganado, aumentar la conciencia pública sobre las precauciones necesarias para limitar la propagación de enfermedades y mejorar los estándares de higiene y seguridad de los alimentos en los mercados informales.

"A medida que la Organización Mundial de la Salud avanza en un nuevo tratado de preparación para una pandemia, es fundamental que los gobiernos aprovechen la oportunidad de invertir en sistemas ganaderos para mejorar la salud pública – explica Hung Nguyen-Viet, líder del Programa de Salud Humana y Animal del ILRI –. Abordar las enfermedades zoonóticas en su origen reduciría drásticamente la cantidad de enfermedades y muertes humanas y ahorraría billones de euros en el control de futuras epidemias o pandemias".

Otro foco de investigación son las mascotas ya que si surge una nueva variante de un virus que es significativamente diferente de cualquiera de las variantes que hemos visto anteriormente, y si nadie tiene inmunidad, eso es efectivamente una nueva pandemia.

"Hay cientos, miles de coronavirus en muchas especies animales", dijo el Dr. Jeff Taubenberger, del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en una entrevista –. Realmente no sabemos dónde están todos, no sabemos la extensión total del reservorio. No sabemos cuáles son los riesgos".

Pero también hay otras áreas de investigación vinculadas a la prevención. Por ejemplo desarrollar nuevos medicamentos, particularmente aquellos que apuntan a la proteína nsp13, que muchos virus necesitan para replicarse. En un estudio publicado 'Infectious Diseases', un equipo describe un nuevo enfoque para identificar moléculas que interfieren con esta proteína, un paso hacia el desarrollo de antivirales para una gran variedad de coronavirus.

Los autores, liderados por Masoud Vedadi, desarrollaron una nueva forma de examinar un gran número de moléculas para identificar aquellas con la actividad antiviral más potente. En total analizaron una biblioteca de 5.000 moléculas y obtuvieron 17 resultados prometedores.

Al mismo tiempo, científicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed han desarrollado una vacuna universal de este tipo, que actualmente se encuentra en la primera fase de ensayos en humanos. También sería estable a temperatura ambiente, lo que podría hacerlo más accesible a nivel mundial.

El cambio climático y las pandemias

La última variable en este escenario es el cambio climático. A medida que la temperatura en nuestro planeta aumenta, los animales salvajes se verán obligados a trasladar sus hábitats, probablemente a regiones con grandes poblaciones humanas, lo que aumenta drásticamente el riesgo de un salto viral a los humanos que podría conducir a la próxima pandemia. El vínculo entre el cambio climático y la transmisión viral ha sido descrito en la revista 'Nature'.

"La pandemia de COVID-19 y la propagación anterior del SARS, el ébola y el zika muestran cómo un virus que salta de los animales a los humanos puede tener efectos masivos – afirma Sam Scheiner, uno de los líderes del estudio, en un comunicado –. Para predecir el salto a los humanos, necesitamos comprender cómo funciona la propagación entre otros animales. Esta investigación muestra que los movimientos e interacciones de los animales debido a un clima más cálido podrían aumentar la cantidad de virus que saltan entre especies".

El estudio constituye la primera evaluación integral de cómo el cambio climático reestructurará el viroma global de los mamíferos. El trabajo se centra en los cambios de rango geográfico: los viajes que emprenderán las especies a medida que siguen sus hábitats hacia nuevas áreas.

Estos cambios brindan mayores oportunidades para que virus como el Ébola o los coronavirus surjan en nuevas áreas, haciéndolos más difíciles de rastrear, y en nuevos tipos de animales, lo que facilita que los virus salten a través de especies de "trampolín" hacia los humanos.

El aumento de las temperaturas tendrá un gran impacto en los murciélagos, que junto a los roedores, representan la mayoría de los nuevos virus que nos llegan a los humanos. Su habilidad para volar les permite viajar largas distancias y compartir la mayoría de los virus.

El estudio sugiere que el cambio climático se convertirá en el mayor factor de riesgo para la aparición de enfermedades, superando los problemas de mayor perfil como la deforestación, el comercio de vida silvestre y la agricultura industrial.

