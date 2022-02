Lunas llenas en 2022: cuándo son

Los ciclos lunares constan de cuatro fases: Luna nueva, creciente, llena y menguante. Este ciclo dura 28 días y ejerce tal fuerza de atracción sobre la Tierra que influye en las mareas del planeta.

Aproximadamente, la Luna cambia de etapa en su ciclo cada semana. Sin embargo, no es un cálculo exacto, porque hay fases que duran más que otras. Cuando hay Luna nueva no podemos verla, por ejemplo, está oculta. La siguiente fase sería Luna creciente, en la que podemos observar el astro formando una 'C' invertida.

El ciclo lunar continúa con la fase de Luna llena, quizás la más impactante porque se puede apreciar toda una cara del satélite al completo. Por último, la fase decreciente muestra a la Luna como una 'C', que va menguando poco a poco hasta que vuelve a la etapa de Luna nueva.

Las lunas llenas en 2022

En 2022, como cada año, habrá doce periodos en los que se pueda observar la Luna en su plenitud. Será una por mes y, aunque la primera ya tuvo lugar el 17 de enero, la Luna de lobo, aún quedan por disfrutar 11 más. Estas son las fechas que apunta el Instituto Geográfico Nacional:

Luna de lobo: 17 de enero

Luna de nieve: 16 de febrero

Luna de gusano: 18 de marzo

Luna rosa: 16 de abril

Luna de flores: 16 de mayo

Luna de fresa: 14 de junio

Luna de ciervo: 13 de julio

Luna de esturión: 12 de agosto

Luna de cosecha: 10 de septiembre

Luna de cazador: 9 de octubre

Luna de castor: 8 de noviembre

Luna fría: 8 de diciembre

La luna de nieve, en febrero

El año 2022 comenzó con la llamada Luna de lobo el pasado 17 de enero. Ahora le toca el turno a la Luna de nieve. Esta es la correspondiente al mes de febrero, y se denomina así por el periodo invernal en el que nos encontramos durante este mes.

