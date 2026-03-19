Identifican un marcador que predice la recaída en el cáncer de endometrio más común

Un equipo de investigadores españoles ha logrado identificar un biomarcador determinante para la gestión del cáncer de endometrio, ya que puede ayudar a predecir el riesgo de recaída en su forma más común.

El trabajo, cuyas conclusiones se han publicado en el International Journal of Gynecological Cancer, ha revelado que la presencia de múltiples copias de un gen (el 'MDM4') es un indicador fiable de riesgo de recaída en pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado y en estadios tempranos.

El estudio, realizado por especialistas en anatomía patológica y oncología, ha sido coordinado por Belén Pérez-Mies, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, a partir de la tesis doctoral de la investigadora Esther Moreno, y ha contado además con la colaboración de otros grupos, entre ellos investigadores del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en países desarrollados, y aunque la mayoría de los casos de bajo grado presentan un buen pronóstico, entre un 10 y un 15% de las pacientes sufren una recaída tras el tratamiento inicial, y predecir qué pacientes pertenecían a este grupo de riesgo constituye un desafío clínico.

Los investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) que han participado en el estudio | EFE

La investigación analizó el comportamiento de ese gen, cuya función principal es inhibir a una proteína conocida como 'el guardián del genoma' por su capacidad para prevenir el cáncer.

Cuando ese gen se amplifica, la célula pierde su capacidad de control, lo que facilita que el tumor sea más agresivo y propenso a volver a aparecer, ha explicado Belén Pérez-Mies en una nota difundida hoy por el Instituto de Salud Carlos III, al que pertenece el centro de investigación biomédica en red.

Los investigadores han comprobado que la amplificación de ese gen actúa como un predictor de riesgo, ya que se detectó en el 16,7% de los tumores analizados, pero su presencia fue drásticamente superior en pacientes que sufrieron recaídas (28,9%) frente a las que no (4,5%).

Un aspecto fundamental para la práctica clínica es la concordancia del 100% hallada entre la biopsia inicial y la cirugía final, lo que permite a los especialistas conocer el perfil de riesgo de la paciente de forma precoz, incluso antes de la cirugía definitiva.

El equipo investigador ha subrayado además que la detección se realiza mediante una técnica estandarizada y disponible en la mayoría de los laboratorios de patología, lo que garantiza una implementación sencilla e inmediata en los hospitales para mejorar el manejo personalizado de la enfermedad.