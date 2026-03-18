Diseñan un nuevo fármaco para combatir el cáncer de páncreas

Una investigación del Institut Químic de Sarrià (IQS) de Barcelona ha diseñado inhibidores duales de tirosina quinasa para combatir el adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC), uno de los cánceres "más agresivos", con una tasa de supervivencia muy baja por su detección tardía y resistencia a los fármacos.

La estrategia, recogida en la revista International Journal of Molecular Sciences, "promete tratamientos más efectivos que la quimioterapia tradicional", usada actualmente de forma mayoritariamente paliativa, informa el IQS en un comunicado de este martes.

Cuando se inhibe una sola proteína tirosina quinasa (PTK), la célula tiene la capacidad de autorregularse y generar resistencia, recuperando su actividad basal; por eso, el equipo ha apostado por inhibir simultáneamente varias PTK, desarrollando inhibidores duales contra FGFR2 e IGF1R.

Lo han hecho mediante modelización molecular y estrategias de Machine Learning, que han sido "cruciales" para identificar características no obvias entre las distintas dianas y descubrir las propiedades necesarias para que las moléculas actúen como buenos inhibidores.

El estudio ha desarrollado modelos de predicción estructura-actividad (QSAR) de alta precisión y un algoritmo de selección de propiedades fisicoquímicas basado en aprendizaje automático, gracias a los que se puedo clasificar una biblioteca de estructuras derivadas de la pirido[2,3-d]pirimidina, encontrando candidatos "con alto potencial".