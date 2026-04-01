FOSSA Systems culmina con éxito la misión de su satélite número 25, firmado por el vicepresidente Carlos Cuerpo

FOSSA Systems ha completado con éxito la misión de su satélite número 25, que iba firmado por el vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo, consolidando un nuevo hito en su trayectoria tras validar correctamente todas las fases clave de la operación. El despegue tuvo lugar a las 13:05 horas (hora española) desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg (California, Estados Unidos) a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Horas más tarde se produjo el deploy, es decir, la liberación del satélite desde el lanzador para comenzar a operar de forma autónoma en órbita, una de las fases más críticas de la misión. La operación culminó a las 22:00 horas, cuando el satélite estableció con éxito su primera comunicación con la estación terrestre, confirmando su correcto funcionamiento y la validación completa de sus sistemas.

El ministro de Economia, Carlos Cuerpo, junto a los fundadores de FOSSA y parte del equipo de la empresa española que mas satelites ha puesto en orbita | FOSSA

Tras el lanzamiento, el propio Cuerpo destacó públicamente el hito en sus redes sociales, subrayando el papel de la compañía como ejemplo de innovación, talento y ambición en un sector estratégico para España. "Un satélite ya en órbita de una empresa española que es ejemplo de innovación, talento joven y ambición en un sector estratégico como el aeroespacial al que queremos apoyar a que siga creciendo desde España", publicó el vicepresidente primero y ministro de Economía en su cuenta de X.

El vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo durante la firma del satélite junto a Vicente González y Julián Fernández, fundadores de FOSSA | FOSSA

"Lanzar nuestro satélite número 25 supone un hito muy relevante para nosotros y demuestra la solidez de nuestro modelo tecnológico e industrial. Este es solo un paso más: vamos a seguir lanzando satélites y ampliando nuestra constelación para ofrecer conectividad global de forma eficiente y sostenible", señaló Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

En los últimos meses, FOSSA se ha consolidado como un referente en la industria internacional de defensa aeroespacial tras ser seleccionada como una de las participantes en el programa DIANA de la OTAN. Esta distinción reconoce sus capacidades tecnológicas y su compromiso con el desarrollo de soluciones avanzadas en el ámbito de la inteligencia de señales.