Falta muy poco: la NASA revela la fecha en la que volveremos a la Luna

La agencia espacial estadounidense (NASA) ha confirmado la fecha en la que los astronautas volverán a viajar hasta la Luna después de más de medio siglo sin presencia humana más allá de la órbita terrestre. La misión, llamada Artemis II, está programada para despegar a partir del 6 de febrero de 2026, con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta abril de ese mismo año.

Tal y como revelan, Artemis II será un vuelo de prueba en el que cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion y darán una vuelta completa alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, en un viaje que podría durar alrededor de diez días. Esta misión no tiene previsto alunizar, pero servirá para evaluar los sistemas de soporte vital y de navegación en condiciones reales y sentará las bases para futuras expediciones lunares con aterrizaje.

Los astronautas de Artemis II | EFE

La NASA explica que Artemis II forma parte de un plan más amplio para establecer una presencia humana sostenible en la Luna y avanzar en la exploración científica y tecnológica. El regreso cercano al satélite terrestre también permitirá practicar operaciones esenciales que serán necesarias para misiones posteriores, incluidas aquellas que podrían llevar a astronautas a la superficie lunar y, a largo plazo, hacia Marte