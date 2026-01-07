MÁS DE 50 AÑOS DESPUÉS
Falta muy poco: la NASA revela la fecha en la que volveremos a la Luna
La misión Artemis II despegará este 2026 para llevar astronautas alrededor de nuestro satélite por primera vez en más de 50 años.
La agencia espacial estadounidense (NASA) ha confirmado la fecha en la que los astronautas volverán a viajar hasta la Luna después de más de medio siglo sin presencia humana más allá de la órbita terrestre. La misión, llamada Artemis II, está programada para despegar a partir del 6 de febrero de 2026, con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta abril de ese mismo año.
Tal y como revelan, Artemis II será un vuelo de prueba en el que cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion y darán una vuelta completa alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, en un viaje que podría durar alrededor de diez días. Esta misión no tiene previsto alunizar, pero servirá para evaluar los sistemas de soporte vital y de navegación en condiciones reales y sentará las bases para futuras expediciones lunares con aterrizaje.
La NASA explica que Artemis II forma parte de un plan más amplio para establecer una presencia humana sostenible en la Luna y avanzar en la exploración científica y tecnológica. El regreso cercano al satélite terrestre también permitirá practicar operaciones esenciales que serán necesarias para misiones posteriores, incluidas aquellas que podrían llevar a astronautas a la superficie lunar y, a largo plazo, hacia Marte
