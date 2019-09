Realizar ejercicio ayuda a quemar calorías y estar en forma. Recientemente un estudio ha revelado otro beneficio que también nos puede ayudar a perder esos kilos de más. En el vídeo te contamos todos los detalles.

Perder peso suele resultar una de las principales razones por las que realizamos deporte. Además, hacer ejercicio aporta innumerables beneficios a nuestro organismo: regula la presión arterial, mantiene la densidad ósea, reduce la sensación de fatiga… De esta manera no tendrás que hacer dieta, ya que al realizar los deportes que te indicamos en el vídeo no tendrás hambre. Así podrás disfrutar de lo que más te gusta a la hora de comer.

Continuamente buscamos nuevas formas de perder peso y quemar calorías. Es más, cuanto menos esfuerzo requieran esas actividades para llegar a nuestro peso ideal, mejor será el resultado. Hasta tal extremo ha llegado esta búsqueda que han inventado un coche en el que quemas calorías mientras conduces. Lo cual resulta increíblemente útil para todas aquellas personas que pasan mucho tiempo en el asiento delantero del coche. Además, este hábito suele coincidir con una de las razones por las que más engordamos.

La lucha contra la báscula debe realizarse de manera constante y también debemos incorporarla en nuestra rutina para siempre. Aunque consigamos llegar al peso que deseábamos, después hay que continuar con la lucha, esta vez para mantenernos en la meta. Un estudio ha demostrado que tus hormonas pueden hacerte comer demasiado hasta dos años después de haber perdido peso.

Por eso, si lo que quieres es perder peso, no puedes perderte el vídeo en el que te explicamos cómo realizar ejercicio para no tener tanto apetito y no pasarte con las comidas.

