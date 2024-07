Este es el motivo por el que se duermen algunas partes del cuerpo

Es posible que alguna vez hayas experimentado un entumecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo, comúnmente descrito como "se me ha dormido el pie" o "se me durmió la mano". Estas sensaciones anormales, aunque bastantes comunes y generalmente inofensivas, pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo siendo más frecuentes en los dedos, manos, pies, brazos y piernas. Gracias al portal Medline Plus ahora hemos podido conocer el motivo de estas situaciones.

Una de las causas más comunes por las cuales tanto manos o piernas pueden sentirse entumecidas radica en la postura. Pasar demasiado tiempo en una misma posición durante un tiempo prolongado, puede comprimir los nervios y vasos sanguíneos. Además, los nervios desempeñan un papel crucial en el inicio de estas sensaciones. Por ejemplo las piernas cruzadas, puede provocar que al levantarnos tengamos esa sensación incómoda de hormigueo.

Mujer con las piernas cruzadas | iStock

Tal y como señalan en la revista, los nervios también pueden generar estas situaciones; por ejemplo un golpe en uno de los nervios. Un golpe en el codo o la pierna puede ser el causante de que al instante se produzca el hormigueo. Mismo caso si hay una presión demasiado grande en los nervios raquídeos.

Otras causas estarían directamente relacionadas con enfermedades. Este es el caso del "síndrome del túnel carpiano", diabetes, migrañas, esclerosis múltiple entre otras. En caso de sufrir demasiado a menudo el hormigueo es recomendable acudir al médico para recibir un tratamiento adecuado a nuestro caso. Procedimientos médicos, ciertos medicamentos, consumo de drogas, y tratamientos como la radioterapia también pueden causar que partes del cuerpo se "duerman". Incluso picaduras o mordeduras de animales son factores externos que pueden provocar hormigueo.

Si se experimenta un hormigueo o entumecimiento de manera continua o en una parte específica del cuerpo, lo más recomendable es consultar a un médico. Estas sensaciones, aunque a menudo inofensivas, pueden ser signos de problemas de salud que requieren atención y tratamientos adecuados. Un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno pueden prevenir complicaciones serias.