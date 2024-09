Esta es la razón por la que nos mareamos cuando leemos en el coche

¿Cuántas veces has mirado el móvil o has intentado leer algo mientras vas en el coche pero no has podido porque te mareabas? Lo cierto es que se trata de algo que ocurre con bastante frecuencia pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre? Te lo contamos.

Y es que la sensación de mareo al leer en un coche en marcha se debe a un desajuste sensorial que ocurre en nuestro cerebro. Cuando estamos en un coche en movimiento y fijamos la vista en un punto estático (un libro, una revista, el móvil…), el cerebro puede verse confundido debido a la confusión entre lo que ve la vista y lo que siente el cuerpo. Este fenómeno es conocido como cinetosis.

Mareos en el coche | Centímetros Cúbicos

Cuando nos movemos, el cerebro recibe información del oído, la vista y los músculos y articulaciones. Si la información coincide, como por ejemplo, cuando estamos andando, corriendo o vamos en bicicleta, el cerebro se adapta a la situación y podemos seguir nuestra actividad sin problema. Sin embargo, cuando viajamos en cualquier medio de transporte el cerebro recibe señales que no coinciden, ya que por una parte el oído (aparato vestibular) le dice que estamos en movimiento, mientras que la vista y músculos y articulaciones le transmiten que estamos parados. Esta discordancia es la que produce los mareos.

Además, el cerebro está conectado al sistema digestivo a través del vestíbulo espinal, lo que puede explicar por qué el mareo en el coche a menudo se acompaña de náuseas y vómitos.

La cinetosis afecta especialmente a los niños de entre 3 y 12 años, así como embarazadas y personas mayores. Sin embargo, hay adultos totalmente sanos que siguen sufriendo mareos cuando viajan durante toda su vida.

iOS 18 evitará el mareo en el coche al usar el iPhone

Para evitar los mareos y poder utilizar el iPhone mientras vamos en el coche, iOS 18, la nueva actualización de software, introduce los llamados "Indicadores de movimiento del vehículo".

Para ello, bastará con ir a los ajustes del iPhone y pulsar en la opción de Accesibilidad. Una vez dentro, habrá que activar la función "Indicadores de movimiento del vehículo". En ese momento, aparecerán unos pequeños puntos en los bordes de la pantalla que se desplazan en sentido contrario al movimiento del vehículo. Si el coche gira a la izquierda, estos puntos se desplazan a la derecha, alineándose con las respuestas naturales del cuerpo para compensar la incomodidad.

Aunque es imperceptible cuando está parado, esta función entra en acción durante el movimiento, sin necesidad de intervención manual.