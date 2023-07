Endeavour, el cohete de la NASA que vuelve a levantarse 12 años después

Hace ya 12 años, desde 2011, que el cohete Endeavour de la NASA realizaba su última misión tras 20 años en activo. Ahora, sus 61 metros volverán a ponerse de pie, aunque no lo hará para despegar sino para formar parte de una exposición.

A lo largo de la historia, este transformador ha marcado grandes hitos en el avance de la exploración espacial, con la construcción de la Estación Espacial Internacional o la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble. Ahora se instalará por primera vez fuera de las instalaciones de la NASA, como parte de una exposición en el Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 20 de julio.

Anteriormente, ya se había dejado ver en la exposición del Centro de Ciencias de California, pero en esta ocasión no se llegó a poner de pie. Sin embargo, en una semana, veremos al orbitador en vertical, tras años permaneciendo tumbado.

Proceso de levantamiento

Levantar un cohete no es nada fácil, y menos si se hace en unas instalaciones que no están preparadas para ello y tampoco resulta muy útil si ese vehículo no va a ser lanzado al espacio. Sin embargo, el Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin se lo ha propuesto ya que quiere una exposición por todo lo alto.

Para ello, lo primero que tendrán que hacer será instalar los faldones de popa, situados en la base de los impulsores sólidos del cohete. Más adelante, colocarán los motores y, sobre ellos, el tanque externo.

Después, el equipo se encargará de ubicar el orbitador. Este último paso deberá realizarse con una grúa, ya que se tiene que llegar a lo más alto, a 61 metros de altura.

La importancia de Endeavour

Endeavour se construyó para reemplazar al Challenger, que terminó destruido en un trágico accidente en 1986 que se llevó la vida de siete astronautas.

En 1992 realizó su primer vuelo y estuvo en activo 20 años, hasta 2011. Durante ese tiempo ayudó a lanzar un total de 25 misiones, entre los que se encontraban 12 acoples a la Estación Espacial Internacional o el inicio del trayecto de Hubble, el telescopio espacial antecesor del James Webb, que aún sigue operativo.