Si después de entrenar tienes agujetas, no significa que el músculo vaya a crecer más

¿Cada vez que realizas ejercicio físico tienes las temidas agujetas? Hacer ejercicio intenso sin haber ido nunca a un gimnasio y sin estar acostumbrado puede tener resultados negativos como dolores musculares. Aunque seguro que muchas veces te han dicho que las agujetas son un indicador de que has hecho un buen ejercicio, no es cierto. Uno de los errores más peligrosos entre las personas que hacen actividades físicas es pensar que no están aprovechando al máximo su entrenamiento si no acaban doloridos.

Aparecen cuando menos te lo esperas, son culpables de que tu cuerpo te pida durante días sentarte y no moverte, porque con un simple gesto, ya sea levantar la mano o bajar unas escaleras sientes dolor en determinadas zonas. No a todo el mundo le afectan de la misma manera, siempre depende de factores como la intensidad del ejercicio, el estado de entrenamiento y la genética.

Existen varias teorías de qué son realmente las agujetas. Se tratan de microrroturas en el músculo y provocan inflamación, por lo que cada vez que vas a sentarte y levantarte puede ser doloroso. Cada persona puede sufrir agujetas en cualquier parte del cuerpo y siempre dependerá de la intensidad de ejercicio que realice y si su cuerpo está acostumbrado. Hay personas que con poca intensidad sufren dolor muscular mientras otros con tan solo correr para no perder el autobús o el metro acaban con agujetas.

Estirar para evitar las agujetas | Agencias

Cuando tienes agujetas lo primero que debes hacer es dejar que el cuerpo se recupere y sobre todo evita forzar el músculo, ya que puede empeorar el rendimiento. Muchas veces las agujetas son un aviso de que debes parar y dejarlo durante un tiempo determinado, por lo que se aconseja que escuches a tu cuerpo.

Para que este dolor incómodo, que aparece a la hora de hacer deporte, no vaya a peor cada vez que realices ejercicio físico es recomendable estirar y realizar un calentamiento en todo el cuerpo. Así evitarás la aparición de agujetas y el músculo volverá a la calma progresivamente y no de forma directa.