El derretimiento del hielo de los polos comenzará antes de lo esperado

Científicos de la Universidad de Hawaii ya consideran que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han alcanzado un punto de no retorno. Califican su pérdida de hielo como "irreversible", causada esta situación por el aumento del nivel del mar y la temperatura media de la Tierra.

Si esta no se mantiene por debajo de 1,8 ºC más que en la preindustria, el derretimiento de los polos se adelantará, señala el equipo en un estudio publicado en 'Nature Communications'. Otro de los factores que podría prevenir este derretimiento sería alcanzar las emisiones netas de carbono cero antes de 2060.

"Si no cumplimos con este objetivo de emisiones, las capas de hielo se desintegrarán y se derretirán a un ritmo acelerado, según nuestros cálculos", explica Axel Timmermann, coautor del estudio, a la Universidad de Hawaii. "Si no tomamos ninguna medida, las capas de hielo en retirada seguirán aumentando el nivel del mar en al menos 100 centímetros en los próximos 130 años. Esto se sumaría a otras contribuciones, como la expansión térmica del agua del océano", añade.

Los científicos utilizaron modelos informáticos para simular cómo sería el derretimiento de las capas de hielo e icebergs. Además, estas proyecciones sirvieron para conocer cómo se comportarían los océanos, al subir el nivel del mar, y la atmósfera cuando hubiera más agua en la superficie terrestre.

"Uno de los desafíos clave en la simulación de capas de hielo es que incluso los procesos a pequeña escala pueden desempeñar un papel crucial en la respuesta a gran escala de una capa de hielo y para las proyecciones correspondientes del nivel del mar. No solo tenemos que incluir el acoplamiento de todos los componentes, como hicimos en nuestro estudio actual, sino que también necesitamos simular la dinámica con la resolución espacial más alta posible usando algunas de las supercomputadoras más rápidas", explica Timmermann.

El estudio destaca que el derretimiento de los polos se adelantará si no se frenan las emisiones para 2060. Además destaca la necesidad de ampliar su estudio incluyendo variables climáticas, para conocer en detalle cómo pueden ser las consecuencias.