Dar regalos tarde no está mal, según un experto

¿Te ha pasado alguna vez que has tardado en darle un regalo a alguien y te has sentido mal por ello? Si la respuesta es que sí, no te preocupes. Y es que según un reciente estudio, la persona que recibe el regalo no lo ve de la misma forma. Te contamos los detalles.

Para llevar a cabo la investigación, los expertos encuestaron a una serie de voluntarios, todos ellos estudiantes, sobre su percepción al dar o recibir un regalo. Al valorar el nivel de desagrado, comprobaron que quienes participaban en la simulación como regaladores se sentían muy mal si este llegaba después de la fecha necesaria. Sentían que la otra persona pensaría que no les importaba lo suficiente. SIn embargo, los que participaron en el rol de receptores no sintieron rechazo.

Pero lo investigadores quisieron ir más allá. En otra parte del experimento se probó a ver cuál era el tiempo límite en el que se empezaba a mostrar desagrado. Con dos días de retraso no hubo desagrado por el regalo tardío, con dos semanas tampoco. Finalmente, con dos meses sí hubo algo de rechazo, pero no demasiado.

Amigas dándose regalos de Navidad | Freepik

Además descubrieron también que, si el regalo era algo hecho por ellos mismos no se sentían tan mal de que llegase tarde en comparación con un regalo comprado. Eso indica que, si habían participado en el regalo con tanta dedicación, percibían que su ser querido no se sentiría tan descuidado.

En la vida pueden surgirnos contratiempos que hagan que los regalos, a veces, no lleguen a tiempo: si es un regalo online puede que haya retrasos con la empresa de mensajería, incluso si los compramos en tienda física, es posible que lo que queríamos comprar esté agotado cuando nos decidamos a buscarlo. O simplemente puede ocurrirnos una falta de organización. Pero sea como fuere, dar un regalo tarde siempre será mejor que no dar ningún regalo.

Los participantes del estudio, tanto los que daban como los que recibían el regalo, percibieron no dar regalo como una mala idea.