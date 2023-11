¿Cuántos tipos de cucarachas existen?

A pesar de sus oscuras apariencias y de las sensaciones, en su mayoría negativas, que nos pueden transmitir, las cucarachas son imprescindibles para el medio natural. Pero lo cierto es que, más allá de esta explicación científica, las cucarachas, suelen resultar muy desagradables.

No son endémicas de España pero se extendieron tanto a nivel mundial que acabaron naturalizándose también en nuestro país, tomándose como propias especies de fuera como la cucaracha negra o Blatta orientalis, la alemana o Blatta germánica o la americana, también llamada Periplaneta.

Son las tres especies hasta ahora conocidas en España, aunque hay otra más, la Blatta Lateralis, de Turkestán, Kazajistán, que parece estar dispuesta a desplazar a la americana.

La forma de alimentarse es la misma para todas las especies. Buscan en la basura alimentos en descomposición y suelen salir sobre todo en verano por las altas temperaturas y por la humedad, de ahí que sus lugares favoritos para esconderse sean los conductos de tuberías de casas antiguas, puesto que son más anchos.

Nuevo hallazgo

Ahora, un grupo de investigadores de Murcia, Huelva, Madrid y La Rioja han hallado una huella fósil de un artrópodo que parece una cucaracha pero no una como las que conocemos hoy en día, ya que esta debió medir en torno a un metro.

El hallazgo ha tenido lugar en el yacimiento de La Sierra de las Cabras en Jumilla, Murcia, y aunque los expertos no han podido identificar esta especie con ninguno de los animales conocidos de este grupo de invertebrados, han decidido bautizarla como Aenigmatipocus jumillensis.

Este descubrimiento, que recoge la revista Journal of Iberian Geology, ha sido publicado en el artículo científico "A new enigmatic lacustrine trackway in the upper Miocene of the Sierra de las Cabras (Jumilla, Murcia, Spain)", publicado el 16 de agosto de 2023.

Lo cierto es que con las pistas que da la huella fósil no se puede deducir qué tipo de artrópodo es. Si bien, en el caso de disponer de seis patas y tres fueron apoyadas en el suelo podría ser un blatodeo (cucaracha) de un metro de longitud.

Cada huella presenta una depresión formada por un cuerpo central que es tres veces más largo que ancho, con las paredes rectas o ligeramente curvadas.

Al cotejar la huella encontrada con el resto de seres vivos y extinguidos no se ha encontrado ningún resto fósil comparable, aunque es muy posible que el autor de la secuencia de huellas sea un tipo de cucaracha.