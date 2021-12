Cuando pedimos pizza, ¿por qué es mejor que venga sin cortar?

Pedir comida a domicilio es una de las cosas más cómodas que podemos hacer cuando no nos apetece cocinar. Disfrutar de una rica pizza para cenar sin tener que levantarnos del sofá es algo muy difícil de superar, pero esta experiencia se puede hacer un poco más satisfactoria prestando atención a un único detalle: que la pizza llegue sin cortar a nuestra casa. Pero, ¿por qué?

El motivo es simple. Es recomendable que la pizza llegue sin cortar a nuestra casa porque si se corta antes de que la comamos durante el camino los aceites, el jugo del queso, la salsa de tomate y otros aderezos se colarán entre las grietas. No parece que sea muy importante, pero en realidad esto hará que la masa se humedezca y el sabor no será el mismo que si acabase de salir del horno. Por lo tanto, si pedimos la pizza por teléfono podemos comunicarle al dependiente que no queremos que nuestra pizza venga cortada. Si la estamos pidiendo por una aplicación móvil, podemos dejar escrito en la caja de comentarios que queremos que llegue entera, si tenemos la oportunidad de hacerlo.

Pero hay otro beneficio extra de que la pizza llegue tal cual sale del horno. Cuando los pizzeros cortan la pizza es, generalmente, según la sacan del horno, por lo que el calor hace que el queso y los demás ingredientes se deslicen hacia los bordes del trozo y se acaben cayendo cuando lo levantamos para comerlo. Cuando cortamos la pizza en casa esto no pasa ya que ha tenido tiempo de que los ingredientes se enfríen un poco, por lo que se quedarán en su sitio.

En definitiva, el queso y otros ingredientes se asientan sobre la masa según se van enfriando. Esto hace que la cobertura quede donde tiene que estar y que al comer la pizza se encuentre firme, evitando que los ingredientes se derramen y sin echar a perder la masa de la que tanto disfrutamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Cómo se pronuncia correctamente la palabra "pizza"?