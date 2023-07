¿Cuál es la parte del cuerpo que más se quema la gente que usa protector solar?

Ahora en verano la mayoría lo pasamos entre la playa y la piscina. Lo que más se repite durante estos meses es la importancia de usar protector solar siempre que vayamos a exponernos al sol, y más ahora, con las temperaturas tan extremas que estamos viviendo en nuestro país. Pero algo muy curioso es que hay gente que a pesar de usar protector solar, hay zonas que se quema igualmente, y la mayoría suelen coincidir en las mismas. ¿Por qué ocurre esto y cuáles son esas zonas? Te contamos los detalles.

La cuenta de Tik Tok de Farmacéutico Fernández, a la que tanto nos gusta acudir, ha publicado recientemente un vídeo en el que lo explica. "¿Sabéis que partes se suele quemar la gente que sí usa protector solar? Os lo voy a contar", comenzaba diciendo. En primer lugar, los empeines: "La gente cuando se echa protector solar se olvida de que tiene pies, vete tú a saber por qué", explicaba Farmacéutico Fernández.

Lo cierto es que el vídeo iba acompañado de una serie de comentarios y la mayoría eran con respecto a las quemaduras de empeines: "Yo desde que me queme los empeines y no podía ni andar me pongo crema en ellos, que mal lo pasé", escribía una usuaria.

Pero eso no es todo, Fernández seguía enumerando más partes del cuerpo: "Todos los veranos tenemos alguna oreja a la brasa, también se nos olvidan y luego pasa lo que pasa".

Por último, hablaba de una última parte y contaba casos reales que le habían ocurrido a él mientras trabaja en su farmacia, además de terminar con un consejo para todos aquellos que se exponen al sol: "La rayita del peinado; a la farmacia vienen muchos que se han abrasado el cuero cabelludo, así que ya sabéis: echaros crema con cuidado".