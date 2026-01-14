¿LA CONOCÍAS?
¿Cuál es la mejor hora para tener sexo? La ciencia tiene la respuesta
¿Sabías que hay una hora mejor que otras para tener relaciones sexuales? Un estudio ha especificiado cuándo es el mejor momento del día.
Hay días en los que el deseo aparece sin avisar y otros en los que, por mucho cariño que haya, el cuerpo parece ir a otro ritmo. No es falta de ganas ni de conexión: muchas veces es pura biología. Nuestro organismo funciona con horarios bastante más marcados de lo que creemos, y el sexo no es una excepción. Hormonas, descanso y rutina diaria influyen más de lo que solemos admitir.
Según varios estudios médicos, existe una franja horaria especialmente favorable para el deseo sexual: alrededor de las 5:48 de la mañana. Puede sonar poco romántico, pero tiene sentido. A esa hora, los niveles de testosterona alcanzan su punto más alto del día, tanto en hombres como en mujeres. En ellos, incluso, puede llegar a ser hasta un 50 % superior al resto de la jornada. Resultado: más deseo, más energía y mayor predisposición.
Todo esto está ligado al ritmo circadiano, el “reloj interno” que regula el sueño, el ánimo y el rendimiento físico. De hecho, dormir poco o mal puede reducir la testosterona entre un 10 % y un 15 %, afectando directamente a las ganas.
¿Y el mejor día? Aquí entra en juego la vida real. Encuestas recientes señalan al sábado como el favorito para el sexo, simplemente porque hay menos estrés y más tiempo para disfrutar.
¿Conclusión? No se trata de poner alarmas, sino de entender tu cuerpo. A veces, dejarse llevar también es escuchar el reloj interno.
