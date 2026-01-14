¿Cuál es la mejor hora para tener sexo? La ciencia tiene la respuesta

Hay días en los que el deseo aparece sin avisar y otros en los que, por mucho cariño que haya, el cuerpo parece ir a otro ritmo. No es falta de ganas ni de conexión: muchas veces es pura biología. Nuestro organismo funciona con horarios bastante más marcados de lo que creemos, y el sexo no es una excepción. Hormonas, descanso y rutina diaria influyen más de lo que solemos admitir.

Según varios estudios médicos, existe una franja horaria especialmente favorable para el deseo sexual: alrededor de las 5:48 de la mañana. Puede sonar poco romántico, pero tiene sentido. A esa hora, los niveles de testosterona alcanzan su punto más alto del día, tanto en hombres como en mujeres. En ellos, incluso, puede llegar a ser hasta un 50 % superior al resto de la jornada. Resultado: más deseo, más energía y mayor predisposición.

¿Es el sexo una herramienta contra el cáncer? | iStock

Todo esto está ligado al ritmo circadiano, el “reloj interno” que regula el sueño, el ánimo y el rendimiento físico. De hecho, dormir poco o mal puede reducir la testosterona entre un 10 % y un 15 %, afectando directamente a las ganas.

¿Y el mejor día? Aquí entra en juego la vida real. Encuestas recientes señalan al sábado como el favorito para el sexo, simplemente porque hay menos estrés y más tiempo para disfrutar.

¿Conclusión? No se trata de poner alarmas, sino de entender tu cuerpo. A veces, dejarse llevar también es escuchar el reloj interno.