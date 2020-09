Consejos para enfrentarte psicológicamente a un posible nuevo confinamiento por COVID-19

Desde principios de este año 2020, en todo el mundo se ha extendido un virus, el SARS-CoV-2, que ha causado una pandemia mundial. Los diferentes países afectados han tenido que tomar medidas para frenar la expansión del coronavirus y, en muchas zonas, la población ha tenido que quedarse en casa. Solo había que esperar a que la curva de contagios se frenara. Hasta entonces, todos debían permanecer en sus hogares y solo salir para lo imprescindible. Esta solución, aunque efectiva, ha causado muchos estragos psicológicos en una gran parte de la sociedad. En este vídeo te damos algunos consejos para enfrentarte a una nueva ola de contagios sin que esta afecte a tu salud mental.

España o Italia son algunos de los países que optaron por el confinamiento de su población. De este modo, solo los establecimientos de primera necesidad, como las farmacias y los supermercados, permanecían abiertos. Se prohibió salir si no era absolutamente imprescindible. Así se evitaba que la gente no conviviente se relacionase entre sí y que el virus pudiera expandirse más rápidamente.

Esta medida, con sus efectos positivos para la pandemia, también tuvo una parte negativa. Afectó a la economía, ya que muchos establecimientos de ocio y restauración quedaron cerrados y, tras el confinamiento, quebraron. No obstante, este no fue el único efecto negativo. Muchas personas experimentaron síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. La salud mental se vio afectada debido a la falta de socialización y al no poder seguir tu rutina habitual, entre otras cosas.

Actualmente estamos presenciando, especialmente en España, un aumento de repuntes de contagios de coronavirus, aunque la mayoría sean asintomáticos. Por este motivo, muchos ya temen que vuelvan a imponer una cuarentena obligatoria. En el caso de que tengas que quedarte en casa durante mucho tiempo y sin poder salir, en este vídeo te damos algunos consejos que pueden serte útiles y que te ayudarán a que tu salud mental no se vea afectada.

