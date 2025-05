Cómo imitar los efectos de Ozempic sin necesidad de fármacos, según una experta

La semaglutida (Ozempic) es un fármaco para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, ahora es más conocido por ayudar a perder peso que por cualquier otra cosa. Y aunque hay personas que lo utilizan con este fin, también hay otras que prefieren adelgazar sin usar medicamentos.

Para aquellos que prefieren no tomar medicamentos para perder peso, las investigaciones muestran que ciertos nutrientes y estrategias dietéticas pueden imitar naturalmente los efectos de las semaglutidas. Te contamos los detalles.

Lo primero que debemos saber es que los medicamentos como Ozempic actúan aumentando los niveles de una hormona llamada GLP-1, una señal de saciedad que ralentiza la digestión y nos produce sensación de saciedad.

Como resultado, esta hormona puede sobrevivir durante una semana entera. Esto genera una sensación de saciedad semipermanente, lo que hace que se ingieran menos alimentos y, en última instancia, se pierda peso.

Tal y como revela la doctora en nutrición Mary J. Scourboutakos para el medio The Conversation, para imitar estos efectos de forma natural, la fibra, presente principalmente en legumbres, verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas, es el nutriente más importante que puede aumentar significativamente el GLP-1. Además, las grasas monoinsaturadas, presentes en el aceite de oliva y el aceite de aguacate, son otro nutriente que eleva el GLP-1.

Una dieta rica en fibra y carbohidratos favorece una vejez saludable en mujeres | Sinc

Pero ya no es solo qué comes. El cómo comes también es muy importante. Consumir proteínas, como pescado o carne, antes de carbohidratos, como el arroz, resulta en un nivel más alto de GLP-1 en comparación con consumir carbohidratos antes de proteínas. Comer verduras antes de carbohidratos tiene un efecto similar.

La hora del día también es importante, ya que, como todas las hormonas, el GLP-1 sigue un ritmo circadiano. Una comida a las 8 de la mañana estimula una liberación más pronunciada de GLP-1 en comparación con la misma comida a las 5 de la tarde.

Por último, la velocidad a la que se come. Se ha demostrado que comer helado durante más de 30 minutos produce un nivel de GLP-1 significativamente más alto que comerlo durante cinco minutos.

En definitiva, aunque los métodos naturales para aumentar el GLP-1 pueden no ser tan eficaces como los medicamentos, proporcionan un enfoque sin fármacos para la pérdida de peso y la alimentación saludable.