El truco con yogur que puede bajar la temperatura de tu casa hasta 3,5 ºC

Con las altas temperaturas, cualquier truco para mantener la casa fresca es bienvenido. Ahora, según el Daily Mail, un investigador de la Universidad de Loughborough (Reino Unido) ha propuesto un método poco convencional: aplicar una fina capa de yogur en el exterior de las ventanas. Aunque pueda sonar extraño, sus experimentos concluyen que esta técnica puede reducir la temperatura del interior de la vivienda hasta 3,5 ºC en los días de más calor.

Según explica el profesor Ben Roberts, el yogur crea una película que refleja parte de la radiación solar antes de que atraviese el cristal, reduciendo así el calentamiento del interior. Para comprobarlo, comparó dos viviendas idénticas: una con yogur en las ventanas y otra sin él. La diferencia media fue de 0,6 ºC, aunque en condiciones de calor intenso llegó a alcanzar los 3,5 ºC. Además, asegura que, una vez seco, el yogur no desprende olor.

Eso sí, el propio investigador reconoce que existe una opción todavía más eficaz. Sus pruebas demostraron que colocar papel de aluminio en las ventanas puede disminuir la temperatura interior hasta 6 ºC, al bloquear de forma más efectiva la radiación solar.